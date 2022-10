Loting WTA Finals levert heruitgave finale Roland Garros op, Mertens kent lot in dubbel

Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld en winnares van Roland Garros en de US Open, is de blikvanger in de Tracy Austin-groep - de vier groepen werden genoemd naar een legendarische Amerikaanse kampioen.

De Poolse neemt het net als in de finale van Roland Garros op tegen Coco Gauff (WTA 4). De twee jongste deelneemsters (Swiatek 21, Gauff 18) botsen ook nog op Caroline Garcia (WTA 6), goed voor 3 WTA-titels in 2022, en Daria Kasatkina (WTA 8).

In de tweede poule, de Nancy Richey-groep, is nummer 2 van de wereld Ons Jabeur de topfavoriete. De Tunesische bereikte dit jaar de finales van Wimbledon en US Open, maar wacht nog op een eerste grandslamtitel.

Zij neemt het op tegen de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA 3)- vorige week nog eindlaureate in Guadalajara, de Griekse Maria Sakkari (WTA 5) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 7).

De top 2 van elke groep stoot door naar de halve finales.