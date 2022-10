Swiatek weet niet van ophouden en pakt in San Diego al 8e titel van seizoen

Swiatek won dit seizoen al Roland Garros en de US Open en voegde daar toernooizeges in Doha, Indian Wells, Miami, Rome en Stuttgart aan toe.

Twee weken geleden verloor de nummer 1 van de wereld voor het eerst dit seizoen een finale in Ostrava, maar die "misstap" zette ze in San Diego alweer recht. In drie sets zette ze de Kroatische Donna Vekic (WTA 77) opzij: 6-3, 3-6, 6-0.

Vekic had zich na een uitgestelde regenmatch pas drie uur voor de finale verzekerd van een ticket, maar toonde zich toch nog weerbaar tegen Swiatek. Tot de Poolse in de derde set een versnelling hoger schakelde.

"In de derde set botste ik op de Iga-muur", gaf Vekic toe. "Ze speelde weergaloos. Ze toonde nog maar eens dat ze momenteel de beste speelster van de wereld is."

Swiatek blijft zo domineren op het WTA-circuit na het afscheid van Ashleigh Barty eind januari. Op Amerikaanse bodem zit ze in 2022 aan 24 zeges en 1 nederlaag. En laat de prestigieuze WTA Finals eind deze maand nu net doorgaan in Fort Worth, Texas.