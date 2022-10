Elise Mertens mag voor vierde keer naar het dubbelspel op prestigieuze WTA-Finals

Van 31 oktober tot en met 7 november wordt de WTA Finals georganiseerd in Forth Worth. Voor de vierde keer kreeg Elise Mertens een uitnodiging in de bus.

Eerder was ze er bij in 2018, 2019 en 2021. Vorig jaar verloor ze in de finale van de Tsjechen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Met haar dubbelpartner Veronika Kudermetova schopte Mertens het dit seizoen tot vier finales. Ze wonnen het WTA 500-toernooi in Dubai en waren runner-up in de WTA 1000-toernooien in Doha en Miami en het WTA 250-toernooi in Rosmalen.

De WTA kondigde donderdag ook aan dat het Oekraïens-Letse duo Lyudmyla Kichenok/Jelena Ostapenko geplaatst is voor de WTA Finals.

De Tsjechische titelverdedigsters Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova en de Canadees-Mexicaanse tandem Gabriela Dabrowski/Giuliana Olmos waren al zeker van deelname.