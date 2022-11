Belgische vrouwen grijpen naast bronzen medaille op WK padel

Na de logische nederlaag tegen padelgrootmacht Spanje in de halve finales konden de Belgische vrouwen nog altijd geschiedenis schrijven in de wedstrijd om het brons tegen Italië.

Met An-Sophe Mestach enHelena Wyckaert als eerste duo voerde België meteen de druk op. Mestach en Wyckaert wonnen de 1e match met 6-4, 6-7 en 6-4.



Italië hing in de 2e match de bordjes weer in evenwicht. Elyne Boeykens en Dorien Cuypers waren een maatje te klein voor Emily Stellato en Roberta Vinci, ooit nog de nummer 7 van de wereld in het tennis. Met een 6-2 en 6-1-zege kwamen de Italianen weer langszij.

De 3e partij moest voor de beslissing zorgen en ook daarin was Italië te sterk. Laura Bernard en Elizabeth Wyckaert verloren kansloos met 6-2 en 6-1 van Giargia Marchetti en Carolina Orsi.

Brons dus voor Italië en geen medaille voor België, al blijft de 4e plek wel een historisch resultaat. Nooit deden de Belgen beter op het WK, dat sinds 1992 georganiseerd wordt. De Belgische mannen verloren zaterdag de match om de 5e plaats van Brazilië en eindigden zo als 6e.