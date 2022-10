Ysaline Bonaventure duikt voor het eerst de top 100 van de WTA-ranking binnen

Bonaventure dankt de sprong aan haar finaleplaats afgelopen week op het ITF-toernooi in het Franse Poitiers. Een week eerder haalde ze ook al de finale op het ITF-toernooi in het Duitse Hamburg. Een jaar geleden stond de linkshandige Bonaventure nog 228e in het WTA-klassement.

In de Belgische hiërarchie moet Bonaventure wel nog drie speelsters voor zich dulden. Elise Mertens behoudt als Belgisch boegbeeld haar 30e plaats. In de dubbelranking staat ze negende. Ook voor Alison Van Uytvanck (56e) blijft alles bij het oude. Maryna Zanevska (81e, -17) moet flink inleveren.

Helemaal bovenaan het klassement zijn er, vlak voor de start van de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas), geen verschuivingen in de top tien. De 21-jarige Poolse Iga Swiatek blijft stevig op haar troon zitten voor de Tunesische Ons Jabeur. Op drie volgt de Amerikaanse Jessica Pegula.