Johan Van Herck: "Halve finales zijn doel, kunnen winnen van Slovakije en Australië"

De Belgische ploeg - die vanavond Elise Mertens verwelkomde, die pas maandagavond de WTA Finals in het dubbelspel won in de VS - is er klaar voor. "We hebben goede trainingen gehad en de speelsters zijn in vorm." "Elise natuurlijk, die zit vol vertrouwen." Maar ook Alison Van Uytvanck, Maryna Zanevska, Ysaline Bonaventure en Kirsten Flipkens zijn op dreef. "We zitten waar we willen zitten." Elise Mertens is de Belgische kopvrouw, maar nog geen 48 uur na haar triomf in Fort Worth moet ze spelen in Schotland. "Dat is verre van ideaal, om niet te zeggen niet. Om 10 uur lokale tijd (11 uur Belgische tijd) begint de ontmoeting. Dat is heel moeilijk, maar we gaan er proberen het beste van te maken." "Er zijn 2 ontmoetingen, we zullen zien hoe we het aanpakken en daarna kijken naar donderdag tegen Australië. Dat de planning beter had gekund, is een understatement. Maar daar moeten we onze energie niet insteken." "We stonden de hele tijd in nauw contact met Elise, je voelt ook dat ze hier heel graag wil bij zijn. Maar natuurlijk wil zij die Masters ook heel graag spelen én winnen."

Elise Mertens heeft weinig last van jetlag. Er is met de dokter ook overlegd over haar slaapritme. Waar we zullen in de praktijk moeten zien hoe ze zich voelt

Voor Van Herck is Mertens morgen een optie, ook al kan ze last hebben van een jetlag. "Uiteraard is ze een optie. Maar we zullen morgen de feiten naast elkaar leggen, voor enkel en dubbel. We hebben dit uitvoerig met haar besproken. Ze heeft weinig last van jetlag."





"Met de dokter is er ook overlegd om haar slaapritme aan te passen, maar we zullen in de praktijk moeten zien hoe ze hier toekomt en hoe ze zich morgenvroeg voelt."