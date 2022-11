Belgisch team nog niet compleet voor Billie Jean King Cup: "Niet ideaal"

"Het is uiteraard niet ideaal maar het is aan ons om met de realiteit om te gaan en oplossingen te vinden", zegt Van Herck. Elise Mertens speelt komende nacht de finale van het dubbelspel op de WTA Finals.

"We weten dat ze dinsdag zal aansluiten. Ik heb alle vertrouwen in mijn medische staf, die haar zo goed mogelijk zal voorbereiden. Ze is extreem professioneel. We weten dat ze er alles aan zal doen om zo klaar mogelijk te zijn om in onze wedstrijden betrokken te zijn."

Slovakije telt met Anna Schmiedlova (WTA 96) slechts een speelster in de top honderd. Toch is Van Herck op zijn hoede.

"Deze competitie is anders dan het circuit. Viktoria Kuzmova (WTA 146, red) heeft een aantal mooie zeges behaald in de BJK Cup maar wij hebben vertrouwen in onze ploeg."

Alison Van Uytvanck (WTA 56) zit voor het eerst sinds 2019 in de selectie en is blij er opnieuw bij te zijn.

"Het is voor mij al even geleden, door covid en persoonlijke problemen die ik vorig seizoen kende. Wij hebben een goed team en wij gaan er alles aan doen om zo goed mogelijk te spelen. Ik ben ervan overtuigd dat we klaar zijn."