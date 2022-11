Mertens en Koedermetova veroveren dubbeltitel op WTA Finals na straffe comeback

En daarin gingen de titelverdedigers op hun elan door: in geen tijd keken Mertens en Koedermetova tegen een 7-2-achterstand aan. Maar ze gooiden de handdoek niet. "Ik zei tegen Elise dat we erin moesten blijven geloven en positief moesten blijven", vertelde Koedermetova. En dat werkte. Ze hingen de bordjes weer in evenwicht en maakten het bij het 2e matchpunt af.

Bekijk hier de hoogtepunten van de finale:

Mertens: "Een van mijn mooiste titels"

Elise Mertens glunderde na haar eerste succes op de WTA Finals. "Je voelde dat de match begon te kantelen, dus ik ben zeker trots op onze comeback in de supertiebreak", zei ze.

"We zijn er altijd blijven in geloven. Deze titel zit zeker in mijn top 5, naast mijn grandslamtitels. We spelen hier tegen de beste 8 van de wereld, er is niets hoger. Dit is sowieso een van mijn mooiste titels."

"Het klikte gewoon deze week. We hebben onze kansen gegrepen en zijn altijd positief gebleven. Kinderen kunnen hiervan leren: alles is mogelijk."

Toch is het nog even wachten op vakantie voor Mertens, want ze vliegt nu nog naar Glasgow voor de eindfase van de Billie Jean King Cup. "Hopelijk haal ik mijn vlucht nog. We hebben een sterk team met Ysaline, Maryna en Alison, maar misschien kan ik nog het dubbelspel spelen."