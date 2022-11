Mertens en Koedermetova maken indruk op weg naar finale op WTA Finals

Elise Mertens en Veronika Koedermetova, 4e reekshoofd op de WTA Finals, hadden in de groepsfase al indruk gemaakt met 3 overwinningen en begonnen dan ook als favorieten aan hun halve finale tegen Desirae Krawczyk en Demi Schuurs.



Mertens verwachtte "geen gemakkelijke wedstrijd", maar die voorspelling kwam niet helemaal uit. In geen tijd walsten ze over het Amerikaans-Nederlandse duo: na 5 breaks stonden er sprekende 6-1, 6-1-cijfers op het scorebord.

Net als vorig jaar prijkt Mertens dus in de finale van het dubbelspel op de WTA Finals. Toen verloor ze met de Taiwanese Hsieh Su-Wei van het Tsjechische duo Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

En Mertens krijgt kans op revanche, want ook nu zijn de titelverdedigers de tegenstanders in de finale. Zij haalden het eerder op de dag met 7-6 (7/5) en 6-2 van de Oekraïense Lyudmyla Kichenok en de Letse Jelena Ostapenko.

Mertens en Koedermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai, maar verloren ook 3 finales in Doha, Miami en Rosmalen. De uitdaging wordt groot tegen Krejcikova en Siniakova, want zij verloren nog maar 3 keer dit seizoen. De Tsjechen wonnen 3 grandslamtitels en kunnen hun dominante jaar bekronen met nog een prestigieuze prijs.