Elise Mertens en Veronika Koedermetova gaan met perfect rapport naar halve finales op WTA Finals

Elise Mertens en Veronika Koedermetova, 4e reekshoofd op de WTA Finals, waren voor de wedstrijd al zeker van een plek in de halve finales. De wedstrijd tegen Gabriela Dabrowski en Giuliana Olmos (2e reekshoofd), was er dus eentje voor het prestige. Mertens en Koedermetova haalden het met 7-6 en 6-2.

In de halve finales treft het Belgische-Russische duo Demi Schuurs en Desirae Krawczyk. Vorig jaar haalde Mertens, aan de zijde van de Taiwanese Hsieh Su-Wei, de finale. Ze verloren toen van de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Voor Mertens is het haar 4e deelname op rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind. Met de Chinese Zhuai Shang verloor ze ook nog de finales in Birmingham (WTA 250) en op Wimbledon.