Justine Henin helpt tennistalenten naar de top in Limelette: "Ze heeft het zelf ooit gedaan"

Eerste Young Talent Team in België

In 1973 stapte BNP Paribas Fortis in het tennis, in 2018 stak de bank voor het eerst centen in Young Talent Teams. Vanaf nu komt er in Limelette ook een Young Talent Team in België.



Acht jonge talenten tussen 13 en 16 jaar, onder wie Romy Debaene (14) en Louis-Lou Langenaken (16) voor ons land, worden er zowel op als naast het tennisveld begeleid. Het programma loopt tot 2025.



Debaene woont aan zee, maar wordt klaargestoomd voor het proftennis in de buurt van Waver. En dat is een bewuste keuze. "Ik zou graag aan de top staan van de wereld en wil er alles aan doen om daar te geraken. En dit is de beste optie in België", zegt de Belgische nummer 2 bij de Europese U14.



Ex-nummer 1 Justine Henin is de mentor en inspirator van haar tennisacademie, ze zorgt voor advies op en naast de baan en selecteert de talenten. Haar voormalige coach Carlos Rodriguez zet de sportieve doelen uit van het jonge talententeam en runt het hele trainings- en toernooigebeuren.



"Ze leggen alles heel goed uit en je weet ook dat het juist is, want ze hebben dat ook ooit samen gedaan", zegt Debaene.