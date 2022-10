Nog geen beslissing over Felice Mazzu, Anderlecht laat er een nachtje overgaan

Na de incidenten met de vuurpijlen en de beslissing van ref Van Driessche om de match definitief te staken, wilde niemand van Anderlecht bij de pers een woordje kwijt. Niet trainer Felice Mazzu, niet de spelers en niet het bestuur of de sportieve bazen van de club.

In de coulissen werd gefluisterd dat er een uur na de wedstrijd een communiqué zou worden verspreid, maar zo ver kwam het niet.

Hoe Anderlecht op deze nieuwe crisissituatie en de positie van Felice Mazzu zal reageren, weten we dus maandag pas. De bestuurstop zal zich de komende uren beraden over de prangende situatie.

Intussen is in Neerpede, het oefencentrum van Anderlecht waar de spelers met de bus vertrekken en na de match weer aankomen, een indrukwekkende politiemacht opgetrommeld. Het waterkanon staat klaar om mogelijk gewelddadig protest van boze Anderlecht-fans in de kiem te smoren.

De spelersbus van Anderlecht kon door de rellen na de match pas iets na 22.30 uur vanuit Luik vertrekken. Normaal gezien richting Neerpede...