Timothy Derijck: "Lijkt niet ernstig tot je de beelden ziet. Sorry, Fabio Silva"

Het was gisteren een warrige fase tijdens Zulte Waregem-Anderlecht: een doelpunt van Fabio Silva werd afgekeurd wegens buitenspel, maar de VAR liet de bal wel op de stip leggen voor een eerdere fout op Silva.

Bij die fout ging Timothy Derijck flink door op de enkels van de Portugees, al had de Essevee-verdediger tijdens de rust geen begrip voor de penalty.

"De speler blijft niet liggen en kan gewoon doorspelen. Hij schiet en zet zijn been onder dat van mij", luidde het toen nog. "Als dat al geel of rood is, moeten we als Belgisch voetbal eens naar het buitenland kijken. Dat is daar nooit penalty. Ik vind het een vreemde beslissing."



Een dag later en na het zien van de beelden heeft Derijck zich alsnog verontschuldigd voor zijn tussenkomst. "Je denkt soms dat het niet ernstig is tot je de beelden ziet", schrijft hij op Instagram. "Sorry, Fabio Silva."