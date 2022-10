Philippe Gilbert bevestigt:"Ik word niet nieuwe manager van Lotto-Dstny"

Gilbert (40) heeft afgelopen zondag met Parijs-Tours zijn laatste koers gereden. Hij wil graag in de wielrennerij blijven, maar wil graag even tot rust komen.



"Het team stelde me de rol voor, het was zeker een mooi aanbod, maar ik voel me er op dit moment nog niet klaar voor. Misschien in de toekomst wel, wanneer ik meer ervaring heb verworven."





"Ik heb in mijn leven altijd een doel nodig, maar nu wil ik eerst en vooral enkele maanden rust en kalmte en genieten van mijn nieuwe leven."





"De nieuwe Lotto-manager worden brengt heel wat verantwoordelijkheden met zich mee, lange dagen en heel wat gereis. Ik kan bij deze bevestigen dat ik niet de nieuwe manager zal zijn, ik voel me er nog niet klaar voor."