Adieu Philippe! Herbeleef de monumentale triomfen van Gilbert

"Merckxiaanse" solo in de Omloop

Ondanks zijn overduidelijke talent was Gilbert in zijn vroegste profjaren lang geen veelwinnaar. Zijn eerste noemenswaardige overwinning kwam er in het voorjaar van 2006 met de Omloop het Volk.

Maar het is vooral zijn zege in diezelfde koers twee jaar later die in het algemene wielergeheugen is blijven hangen. In tijden waarin lange solo’s eerder een zeldzaamheid waren, sprong de machtsontplooiing van Gilbert in de Omloop editie 2008 dan ook enorm in het oog. Het ontlokte Renaat Schotte zelfs de uitspraak "Merckxiaans".

Na de seizoensopener te winnen, sloot Gilbert het jaar ook nog af met een klassieke overwinning. En dat in Parijs-Tours, de koers waarin hij 14 jaar later afscheid neemt. Een zege die, naar eigen zeggen, enorm veel betekende voor de carrière van Gilbert.