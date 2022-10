"Gilbert als opvolger van Lelangue? Het is ook aan hem om interesse te tonen"

De degradatie van Lotto-Soudal uit de WorldTour staat nagenoeg vast. Volgens Radio Peloton zouden verschillende renners kunnen opstappen dankzij een clausule in hun contract.

"Ze zouden eventueel misschien kunnen vertrekken", was Jannie Haek zeer voorzichtig. "Maar dat is niet zo evident, want de beslissing over de licenties valt redelijk laat."

"Of Caleb Ewan zo'n clausule heeft? Neen. Arnaud De Lie? Wat er in zo'n clausule staat, is dat die vertrouwelijk is. Maar er zijn renners bij wie er een clausule is op vraag van de ploeg."