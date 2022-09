Lotto-Soudal en CEO John Lelangue gaan "in de beste verstandhouding" uit elkaar

Er komt na dit seizoen een einde aan de samenwerking tussen Lotto-Soudal en CEO John Lelangue. Die beslissing hebben ze "in onderlinge verstandhouding" genomen, zo is bevestigd aan onze redactie. Lelangue was er sinds 2019 aan de slag. Lotto-Soudal, volgend jaar Lotto Dstny, dreigt uit de WorldTour te degraderen.