Lotto-Soudal degradeert uit de WorldTour, maar verzekert zich van startrecht in alle topkoersen

Lotto-Soudal zal volgend seizoen voor het eerst in zijn lange geschiedenis niet meer tot de hoogste categorie van het wielrennen, de WorldTour, behoren. Maar geen paniek: de Lotto-mannen hebben volgend jaar alvast startrecht in alle WorldTour-koersen.

Dat Lotto-Soudal haar vel niet meer kon redden in de WorldTour was vorige week al bekend. Mathematisch was het toen nog onmogelijk om in de (veilige) top 18 van de WorldTour-ranking te eindigen.

Lotto-Soudal is uiteindelijk op de 19e plek gestrand, op 995 punten van nummer 18 Arkéa-Samsic. Dat is vooral te wijten aan de magere puntenoogst van 2 jaar geleden. De 18 WorldTour-licenties die uitgereikt worden, gelden voor de volgende 3 seizoenen. Dat betekent dat Lotto-Soudal (vanaf volgend jaar Lotto-Dstny) de komende 3 jaar geen deel zal uitmaken van de WorldTour. Tenzij het dossier van een WorldTour-team niet goedgekeurd wordt door de licentiecommissie van de UCI. Dan is Lotto-Dstny de eerste invaller om de WorldTour-licentie van dat team over te nemen. Een uitsluitsel daarover krijgen we op 17 december. De Lotto-ploeg hoeft zich voor volgend seizoen trouwens nog geen zorgen te maken. Want doordat het dit jaar op plaats 1 is geëindigd op de ranking voor de wildcards, is Lotto-Dstny zeker van startrecht in alle WordTour-koersen: van de Ronde van Vlaanderen, tot de Giro, de Tour en de Vuelta. Ook nummer 2 TotalEnergies krijgt deze gunst, terwijl Israel-Premier Tech, dat dus ook degradeert uit de WorldTour, enkel in de eendagskoersen van de WorldTour mag starten.

Die wildcard geldt wel maar voor 1 jaar en dus moeten de Lotto-mannen er alles aan doen om in 2023 weer goed te scoren in deze aparte ranking.

De plaats van Lotto-Soudal en Israel-Premier Tech zal de komende 3 jaar ingenomen worden door Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic.

Eindstand degradatie/promotie WorldTour 1. Jumbo-Visma WT 37.838 2. Quick Step-Alpha Vinyl WT 35.631 3. Ineos Grenadiers WT 35.120 4. UAE Team Emirates WT 34.181 5. Bora-Hansgrohe WT 25.292 6. Bahrain Victorious WT 24.321 7. Groupama-FDJ WT 21.769 8. Alpecin-Deceuninck PRO 21.530 9. Trek Segafredo WT 20.532 10. Intermarché-Wanty-Gobert WT 19.323 11. Movistar WT 17.615 12. AG2R-Citroën WT 17.438 13. Astana WT 17.010 14. EF Education-EasyPost WT 16.716 15. Cofidis WT 16.366 16. DSM WT 16.180 17. BikeExchange WT 16.069 18. Arkéa-Samsic PRO 15.864 19. Lotto-Soudal WT 14.869 20. Israel-Premier Tech WT 13.869 21. TotalEnergies PRO 10.677

Stand wildcards 1. Lotto-Soudal WT 6.934 2. TotalEnergies PRO 6.067 3. Israel-Premier Tech WT 4.806 4. Uno-X PRO 2.935 5. B&B Hotels PRO 2.462 6. Bingoal Pauwels Sauzen PRO 1.879 7. Sport Vlaanderen PRO 1.775

Hoe werkt het systeem van degraderen of promoveren?

Net als in het voetbal heeft de UCI in het wielrennen een systeem geïntroduceerd met promotie en degradatie. 18 ploegen kregen in 2020 een licentie voor de WorldTour, de hoogste klasse in de wielersport. Die licentie is voor 3 jaar geldig: van 2020 tot en met 2022. Op het einde van dit seizoen deelt de UCI dus opnieuw 18 WorldTour-licenties uit aan de ploegen die in 2020, 2021 en 2022 de meeste punten hebben gesprokkeld. Er is wel nog een vangnet voor 3 ploegen die geen plaatsje in de WorldTour kunnen bemachtigen, maar die toch sterk hebben gepresteerd in het laatste jaar. De twee teams (1 uit de WorldTour, 1 procontinentaal) die als eerste uit de boot vallen, mogen (maar moeten niet) aan alle WorldTour-koersen meedoen, de nummer 3 krijgt een uitnodiging voor alle eendagskoersen van de WorldTour. Belangrijk om te weten is dat per ploeg enkel de grootste 10 puntenpakkers per jaar in rekening worden gebracht. Vooral de kopmannen en schaduwkopmannen moeten dus in de prijzen rijden.



Hoeveel punten zijn er te verdienen per wedstrijd?

De meeste punten vallen te rapen in de grote rondes. Zo wordt de eindwinnaar van de Tour beloond met liefst 1.000 punten. De eindzege in de Giro of de Vuelta levert 850 punten op. Etappezeges zijn dan weer minder interessant. Een ritzege in Tour, Giro of Vuelta brengt de ploeg minder punten bij dan winst in pakweg de Egmont Cycling Race of de Omloop van het Houtland. Ook het WK wielrennen, zowel op de weg als tegen de klok, is lucratief, met respectievelijk 600 en 350 punten voor de renners die met de regenboogtrui gaan lopen.

eindklassement TOUR eindklassement GIRO eindklassement VUELTA 1e = 1.000 punten

1e = 850 punten 1e = 850 punten

2e = 800 2e = 680 2e = 680 3e = 675 3e = 575 3e = 575 4e = 575 4e = 460 4e = 460 5e = 475 5e = 380 5e = 380 6e = 400 6e = 320 6e = 320 7e = 325 7e = 260 7e = 260 8e = 275 8e = 220 8e = 220 9e = 225 9e = 180 9e = 180 10e = 175 10e = 140 10e = 140 ... 60e = 10 60e = 8 60e = 8

ritzege TOUR ritzege GIRO ritzege VUELTA 1e = 120 punten

1e = 100 punten 1e = 100 punten

2e = 50 2e = 40 2e = 40 3e = 25 3e = 20 3e = 20 4e = 15 4e = 12 4e = 12 5e = 5 5e = 4 5e = 4

Milaan-Sanremo, G-Wevelgem, Ronde, Amstel, Roubaix, Luik, Québec, Montréal, Lombardije 1e = 500 punten 2e = 400 3e = 325 4e = 275 5e = 225 6e = 175 7e = 150 8e = 125 9e = 100 10e = 85 ... 60e = 3

Harelbeke, Waalse Pijl, San Sebastian, Hamburg, Bretagne Classic 1e = 400 punten 2e = 320 3e = 260 4e = 220 5e = 180 6e = 140 7e = 120 8e = 100 9e = 80 10e = 68 ... 60e = 2

Omloop, Strade, Brugge-De Panne, Waregem, Frankfurt, RideLondon 1e = 300 punten 2e = 250 3e = 215 4e = 175 5e = 120 6e = 115 7e = 95 8e = 75 9e = 60 10e = 50 ... 60e = 1

1.Pro 1e = 200 punten 2e = 150 3e = 125 4e = 100 5e = 85 6e = 70 7e = 60 8e = 50 9e = 40 10e = 30 ... 20e = 5

1.1 1e = 125 punten 2e = 85 3e = 70 4e = 60 5e = 50 6e = 40 7e = 35 8e = 30 9e = 25 10e = 20 ... 20e = 3

WK op de weg 1e = 600 punten 2e = 475 3e = 400 4e = 325 5e = 275 6e = 225 7e = 175 8e = 150 9e = 125 10e = 100 ... 60e = 3

WK tijdrijden 1e = 350 punten 2e = 250 3e = 200 4e = 150 5e = 125 6e = 100 7e = 85 8e = 70 9e = 60 10e = 50 ... 20e = 5

Eindklassement Down Under, Tirreno, Parijs-Nice, Dauphiné, Romandië, Zwitserland 1e = 500 punten 2e = 400 3e = 325 4e = 275 5e = 225 6e = 175 7e = 150 8e = 125 9e = 100 10e = 85 ... 60e = 3

Ritzege Down Under, Tirreno, Parijs-Nice, Dauphiné, Romandië, Zwitserland 1e = 60 punten 2e = 25 3e = 10

Eindklassement Catalonië, Baskenland, Polen, Benelux Tour 1e = 400 punten 2e = 320 3e = 260 4e = 220 5e = 180 6e = 140 7e = 120 8e = 100 9e = 80 10e = 68 ... 60e = 2

Ritzege Catalonië, Baskenland, Polen, Benelux Tour 1e = 50 punten 2e = 20 3e = 8

Eindklassement UAE Tour, Turkije, California, Guangxi 1e = 300 punten 2e = 250 3e = 215 4e = 175 5e = 120 6e = 115 7e = 95 8e = 75 9e = 60 10e = 50 ... 60e = 1

Ritzege UAE Tour, Turkije, California, Guangxi 1e = 40 punten 2e = 15 3e = 6

Eindklassement Baloise Belgium Tour en andere ProSeries events 1e = 300 punten 2e = 250 3e = 215 4e = 175 5e = 120 6e = 115 7e = 95 8e = 75 9e = 60 10e = 50 ... 60e = 1