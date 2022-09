Een Australische boemerang voor Lotto-Soudal, Israel-Premier Tech hangt (zo goed als zeker)

Het WK is dan wel een landenwedstrijd, de punten die verbonden waren aan de regenboogstrijd worden ook meegeteld in de ploegenranking voor de WorldTour-licenties voor de komende jaren.

Concurrenten scoren op het WK

Lotto-Soudal is al maanden aan een inhaaljacht bezig, maar de kloof met nummer 18 Cofidis - de laatste veilige plek - is niet verkleind. Integendeel, zo becijfert lanternerouge.com in zijn wekelijkse update.

De website heeft zelfs een voorspelmodel uitgedokterd. Voor Israel-Premier Tech is het kalf helemaal verdronken met een degradatiegraad van 99,9 procent, Lotto-Soudal "stijgt" naar 80 procent.

Wat is er dan sinds de Vuelta gebeurd? BikeExchange dankt Michael Matthews voor zijn brons in de wegrit en Matthews, Luke Durbridge en Matteo Sobrero deden ook hun duit in het zakje in de mixed relays, net als Dylan Groenewegen in het Europese eendagswerk.

EF-EasyPost was vorige week op dreef in de Italiaanse koersen en Stefan Bissegger (5e in de tijdrit) en Alberto Bettiol (8e in de wegrit) verlieten Wollongong niet met lege handen.