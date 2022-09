Ook Lotto-Soudal gaat naar talenten speuren bij de junioren.

Vanaf volgend jaar zal het Belgische WorldTour-Team ervaring, expertise en faciliteiten delen met het team Crabbé Toitures CC Chevigny.



"Sinds de start van deze ploeg speelt jong talent een cruciale rol", legt CEO John Lelangue uit. "Ons WorldTour-team zit vol talenten, net als ons Development Team, dat volgend jaar de stap naar continentaal niveau maakt, en ons Ladies Team."



"We blijven investeren in die teams, maar zijn al lang op zoek naar een juniorenteam om mee samen te werken. Met CC Chevigny hebben we een perfecte match gevonden."





"CC Chevigny is een zeer bekende club in België", zegt Kurt Van de Wouwer, manager van het Lotto Soudal Development Team. "Zij worden onze ogen en oren binnen het juniorenpeloton."

"Door deze samenwerking kunnen we jonge, talentvolle renners van jongs af aan ondersteunen. Het doel is natuurlijk dat ze daarna de stap maken naar ons Development Team of WorldTour-team."

Huidige Lotto-profs Arnaud De Lie en Sylvain Moniquet brachten hun eerste dagen als wielrenner door bij Crabbé Toitures CC Chevigny. De Lie is zeer enthousiast over de samenwerking.



"Mijn beste herinnering aan mijn tijd bij CC Chevigny is mijn Belgische titel. Ik hoop dat de club dankzij deze samenwerking nog enkele Belgische kampioenen kan afleveren aan ons Development of WorldTour Team."