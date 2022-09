Lotto Dstny herschikt performancestaf en breekt met Energy Lab

"Nikolas Maes en Maxime Monfort geven momenteel leiding aan het performancedepartement bij Lotto Soudal. Zij zullen dat ook bij Lotto Dstny blijven doen, maar krijgen versterking van Jeroen Dingemans (head of performance coördinator), Loïc Segaert (performance coördinator), Sander Cordeel (performance coördinator) en Britt Lambrecht (diëtiste)", meldt de Belgische ploeg.

Maxime Monfort: "Het zijn alle vier jonge, enthousiaste specialisten. Experts in hun domein en mee met de laatste technieken. Ze zullen allemaal een zeer nauwe band met onze renners onderhouden."

"We hebben er het volste vertrouwen in dat we samen met hen naar een hoger niveau kunnen toegroeien. Helaas betekent dit dat we de samenwerking met Energy Lab moeten stopzetten. We willen hen bedanken voor een jarenlange, succesvolle samenwerking.”

Paul Van Den Bosch was een van de gezichten van Energy Lab. Hij was coach van onder meer Tim Wellens, die volgend jaar naar UAE trekt.

Loïc Segaert is een van de nieuwe namen. Hij is de broer van Alec Segaert, in Wollongong goed voor zilver in de tijdrit bij de beloften. Segaert jr. wordt in 2024 prof bij Lotto Dstny.

"Je merkt hoe graag deze ploeg vooruit wil en het is fijn dat we met deze nieuwe

performancestaf het vertrouwen krijgen. We hebben een hoop jong talent, zowel bij de profs als beloften. Het doel moet zijn om als ploeg samen met die renners naar een hoger niveau te groeien.”