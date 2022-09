Belgisch beloftekampioen Jarne Van de Paar ondertekent profcontract bij Lotto Dstny

"Ik ben heel blij dat ik nog langer bij dit team kan blijven", zegt een opgetogen Jarne Van de Paar. "Ik voel me hier thuis en ik ken iedereen erg goed."

Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto Soudal Development Team, omschrijft Van de Paar als een sprinter die het in de toekomst goed kan doen in de Vlaamse semiklassiekers.

Eind augustus kroonde Van de Paar zich tot Belgisch kampioen bij de beloften in Sint-Lievens-Houtem. In een sprint was hij sneller dan Axel De Kinder.