Belgisch toptalent maakt gevoelige transfer, Lotto-Soudal stuurt hem met trainingsfiets naar Toekomstronde

"Maar in de periode dat Lotto niets van zich liet horen, wilden andere ploegen weten of ik concrete interesse had. Ik kon niet blijven wachten en heb toen mijn woord gegeven aan Patrick Lefevere."

"Lotto-Soudal liet eerst niks van zich horen na de Ronde van Italië. Het duurde bijna een week vooraleer de ploeg zei dat ze interesse had om mij een profcontract aan te bieden. Ik vertelde hen dat ik bereid was om te luisteren, maar ik kreeg pas een maand later een effectief voorstel."

De lokroep vanuit alle hoeken was luid, maar in de thuisbasis bleef het oorverdovend stil.

Geen contract, geen wedstrijdfiets

Ter info: Een trainingsfiets is enkel gemaakt om te trainen, niet om topprestaties neer te zetten. Zo zitten er bijvoorbeeld andere en betere wielen op een racefiets. De "marginal gains" mogen zo ook meteen de vuilnisbak in.

Lotto-Soudal reageert: "Nog niet meegemaakt"

Een einde in mineur voor het jonge talent en zijn ploeg. Ook Kurt Van de Wouwer, sportdirecteur van Lotto-Soudal, betreurt het voorval en doet zijn versie van de feiten.

"William Junior Lecerf maakt helaas geen onderdeel meer uit van Lotto Soudal. Dat betreuren wij, omdat we sinds hij dit seizoen bij onze ploeg kwam enorm veel tijd en energie in hem geïnvesteerd."

"Onze opleidingsploeg is de levensader van onze ploeg. We zijn heel trots op talenten als Tim Wellens, Florian Vermeersch of Arnaud De Lie die na een passage bij onze belofteploeg uitgroeien tot internationale toprenners. Hard werken, een professionele attitude en respect zijn de basiswaarden die iedere belofterenner bij ons meekrijgt."

"Direct na zijn succesvolle Giro U23 hebben we William Junior, zijn ouders en zijn manager gezegd dat we met een voorstel zouden komen om zijn carrière verder uit te bouwen binnen onze ploeg. Zo doen we dat met alle talentvolle renners die we graag langer aan ons binden."

"De vraag om daarover samen te zitten bleef lange tijd onbeantwoord. Achteraf is gebleken dat hij in die periode wel de tijd had om met andere ploegen te spreken en zonder zelfs maar ons voorstel af te wachten akkoord te gaan met een andere ploeg. In de 14 jaar dat ik deze belofteploeg run, heb ik zo’n gebrek aan respect nog nooit meegemaakt."

"Na alles wat we voor hem gedaan hadden en alles wat we nog bereid waren te doen, voelde dat als een ijskoude douche. We konden dan ook niet anders dan de samenwerking per direct stopzetten."