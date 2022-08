De Ronde van de Toekomst: Cian Uijtdebroeks en Lennert Van Eetvelt voor eindwinst?

Als we die uitslagen als referentie mogen aanwenden, dan is Uijtdebroeks een van de topfavorieten voor de eindzege in deze beloftekoers, een categorie die hij dus nooit van dichtbij heeft gezien.

Krijgt Jan Bakelants op zondag 28 augustus eindelijk een opvolger? De laatste Belgische eindwinnaar van de Ronde van de Toekomst moet die status misschien afstaan, want de Belgische selectie heeft enkele bijzonder fraaie ijzers in het vuur.

Crème de la crème uit het buitenland

De Belgen krijgen dus veel sterren achter hun naam, maar het deelnemersveld telt nog veel meer schatten die we de komende jaren bij de profs normaal nog meer zullen zien schitteren.

In het Britse kamp is Leo Hayter het goudhaantje. De eindwinnaar van de Baby Giro wordt volgend seizoen ploegmaat van broer Ethan bij Ineos Grenadiers en was in Italië heer en meester in de cols. Met Thomas Gloag, die prof wordt bij Jumbo-Visma, beschikt hij over een luitenant om u tegen te zeggen.

Het thuisland zal eveneens geenszins anoniem meepeddelen. Groupama-FDJ beschikt over een sterrenteam bij de jeugd en hevelt volgend jaar onder meer Lenny Martinez en Romain Grégoire over.

Martinez, 3e in de Giro, is de zoon van ex-MTB-topper Miguel Martinez, Grégoire klopte Van Eetvelt in Luik-Bastenaken-Luik en is meesterlijk in de eendagskoersen.