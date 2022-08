Verrassing: Stefan Bissegger troeft topfavorieten Küng en Ganna af in EK-tijdrit

clock 18:50 18 uur 50. Bekijk de ontknoping in de tijdrit bij de mannen: Küng, Ganna of Bissegger? Bekijk de ontknoping in de tijdrit bij de mannen: Küng, Ganna of Bissegger?

clock 18:47 18 uur 47. Wat een hoogdag voor Zwitserland. Ze eindigen op 1 en 2 in de daguitslag, voor de wereldkampioen nota bene. De top 3: 1) Stefan Bissegger 2) Stefan Kung 3) Filippo Ganna . Wat een hoogdag voor Zwitserland. Ze eindigen op 1 en 2 in de daguitslag, voor de wereldkampioen nota bene. De top 3: 1) Stefan Bissegger 2) Stefan Kung 3) Filippo Ganna

clock 18:46 18 uur 46. Stefan Bissegger is Europees kampioen. Ook Ganna haalt het niet. Het is de verrassende Stefan Bissegger die zich kroont tot Europees kampioen. Een prachtige revanche voor de Zwitser die zoveel pech kende in de Tour. . Stefan Bissegger is Europees kampioen Ook Ganna haalt het niet. Het is de verrassende Stefan Bissegger die zich kroont tot Europees kampioen. Een prachtige revanche voor de Zwitser die zoveel pech kende in de Tour.

clock 18:45 18 uur 45. Nu Ganna nog. De wereldkampioen zit nu ook in de laatste kilometer. . Nu Ganna nog. De wereldkampioen zit nu ook in de laatste kilometer.

clock 18:44 18 uur 44. Net niet voor Kung! Stefan Bissegger haalt opgelucht adem. Kung komt drie tiende tekort! Spanning ten top. . Net niet voor Kung! Stefan Bissegger haalt opgelucht adem. Kung komt drie tiende tekort! Spanning ten top.

clock 18:43 18 uur 43. Kung richting toptijd? Kung zit in de laatste kilometer. Hij heeft 1'06" om binnen te komen voor Bissegger. Dat moet lukken. . Kung richting toptijd? Kung zit in de laatste kilometer. Hij heeft 1'06" om binnen te komen voor Bissegger. Dat moet lukken.

clock 18:42 18 uur 42. Bodnar en Van Emden hebben ondertussen al beter gedaan dan Herregodts. Tel daar ook nog Kung en Ganna bij en dan denken we dat de Belg vrede zal moeten nemen met een 12e plaats. . Bodnar en Van Emden hebben ondertussen al beter gedaan dan Herregodts. Tel daar ook nog Kung en Ganna bij en dan denken we dat de Belg vrede zal moeten nemen met een 12e plaats.

clock 18:41 18 uur 41. Top 10 wordt moeilijk voor Rune Herregodts. Top 10 wordt moeilijk voor Rune Herregodts

clock 18:40 18 uur 40. Herregodts voorlopig achtste. Herregodts finisht redelijk goed. Hij klokt voorlopig de achtste tijd. Als we kijken naar wie er nog moet binnenkomen, gaat hij waarschijnlijk wel naast een top 10 grijpen. . Herregodts voorlopig achtste Herregodts finisht redelijk goed. Hij klokt voorlopig de achtste tijd. Als we kijken naar wie er nog moet binnenkomen, gaat hij waarschijnlijk wel naast een top 10 grijpen.

clock 18:39 18 uur 39. Alles wordt bepaald in de laatste negen kilometer. Ganna, Kung of Bisseger: een van deze drie zal zich straks kronen tot de nieuwe kampioen. . Alles wordt bepaald in de laatste negen kilometer. Ganna, Kung of Bisseger: een van deze drie zal zich straks kronen tot de nieuwe kampioen.

clock 18:36 Ganna nipt trager. Wat een spanning! Wereldkampioen Ganna komt voorlopig niet aan de tijd van Kung. Het verschil is wel beperkt tot slechts 1,8 seconden. Ook Bissegger kan nog altijd Europees kampioen worden. . 18 uur 36. time point Ganna nipt trager Wat een spanning! Wereldkampioen Ganna komt voorlopig niet aan de tijd van Kung. Het verschil is wel beperkt tot slechts 1,8 seconden. Ook Bissegger kan nog altijd Europees kampioen worden.

clock 18:36 18 uur 36. Kung onder de tijd van zijn landgenoot. Het is nipt, maar Kung doet drie seconden beter dan Bissegger aan het tweede tussenpunt. Nu is het wachten op Ganna. . Kung onder de tijd van zijn landgenoot Het is nipt, maar Kung doet drie seconden beter dan Bissegger aan het tweede tussenpunt. Nu is het wachten op Ganna.

clock 18:34 Walscheid draagt de sporen van een val. 18 uur 34. Walscheid draagt de sporen van een val

clock 18:34 18 uur 34. Bjerg komt niet aan de tijd van Bissegger. Hij heeft in het laatste gedeelte nog extra tijd verloren ten opzichte van Bissegger. Teken dat de Zwitser zijn tijdrit goed heeft ingedeeld. . Bjerg komt niet aan de tijd van Bissegger. Hij heeft in het laatste gedeelte nog extra tijd verloren ten opzichte van Bissegger. Teken dat de Zwitser zijn tijdrit goed heeft ingedeeld.

clock 18:33 18 uur 33. Kung heeft ondertussen Walscheid ingehaald. De Duitser vertoont sporen van een valpartij. . Kung heeft ondertussen Walscheid ingehaald. De Duitser vertoont sporen van een valpartij.

clock 18:32 18 uur 32. Bissegger zet een eerste toptijd neer. Bissegger zet een eerste toptijd neer

clock 18:31 18 uur 31. Bissegger finisht sterk. Doet Stefan Bissegger een gooi naar de Europese titel? Hij verpulvert de tijd van Healy aan de finish. Als Kung en Ganna straks passeren aan het tweede tussenpunt weten we ongetwijfeld meer. . Bissegger finisht sterk Doet Stefan Bissegger een gooi naar de Europese titel? Hij verpulvert de tijd van Healy aan de finish. Als Kung en Ganna straks passeren aan het tweede tussenpunt weten we ongetwijfeld meer.

clock 18:27 18 uur 27. Herregodts heeft het moeilijk. Bissegger heeft een sterke tijd neergezet bij tussenpunt twee. Tratnik, Barta en ook Herregodts bijten zich voorlopig stuk op de tijd van de Zwitser. Onze landgenoot verliest meer dan een minuut. . Herregodts heeft het moeilijk Bissegger heeft een sterke tijd neergezet bij tussenpunt twee. Tratnik, Barta en ook Herregodts bijten zich voorlopig stuk op de tijd van de Zwitser. Onze landgenoot verliest meer dan een minuut.

clock 18:26 18 uur 26. Bjerg is goed onderweg, maar kan niet aan de tussentijd van Bissegger. Als hij nog wil meespelen voor de titel moet hij minstens negen seconden goedmaken op de Zwitser. Een bjerg werk dus. . Bjerg is goed onderweg, maar kan niet aan de tussentijd van Bissegger. Als hij nog wil meespelen voor de titel moet hij minstens negen seconden goedmaken op de Zwitser. Een bjerg werk dus.

clock 18:22 Bissegger veegt rest van de tabellen. Op het tweede tussenpunt stelt Stefan Bissegger orde op zaken. Hij klokt de voorlopige toptijd en doet er bijna een halve minuut beter dan de Ier Healy. De toppers komen er nu een voor een aan. . 18 uur 22. time point Bissegger veegt rest van de tabellen Op het tweede tussenpunt stelt Stefan Bissegger orde op zaken. Hij klokt de voorlopige toptijd en doet er bijna een halve minuut beter dan de Ier Healy. De toppers komen er nu een voor een aan.

clock 18:21 18 uur 21. Op het eerste tussenpunt moet Kung al zes seconden toegeven op Ganna, maar het is wachten op het tweede tussenpunt vooraleer we de eerste conclusies kunnen trekken. . Op het eerste tussenpunt moet Kung al zes seconden toegeven op Ganna, maar het is wachten op het tweede tussenpunt vooraleer we de eerste conclusies kunnen trekken.

clock 18:21 18 uur 21. Ganna zorgt meteen voor de snelste klim. Hij doet enkele honderdsten beter dan Bissegger. . Ganna zorgt meteen voor de snelste klim. Hij doet enkele honderdsten beter dan Bissegger.

clock 18:20 Ook de wereldkampioen is er klaar voor. 18 uur 20. Ook de wereldkampioen is er klaar voor

clock 18:19 18 uur 19. Ganna als laatste van het startpodium. Wereldkampioen Filippo Ganna sluit het rijtje. De Italiaan werd pas in extremis aan de deelnemerslijst toegevoegd, maar werd meteen gebombardeerd tot topfavoriet. . Ganna als laatste van het startpodium Wereldkampioen Filippo Ganna sluit het rijtje. De Italiaan werd pas in extremis aan de deelnemerslijst toegevoegd, maar werd meteen gebombardeerd tot topfavoriet.

clock 18:19 Kan Küng zijn titel verlengen? 18 uur 19. Kan Küng zijn titel verlengen?

clock 18:17 18 uur 17. King Küng. Stefan Küng is begonnen aan zijn opdracht. De Zwitserse beer is uittredend kampioen en wil zijn titel erg graag verlengen. Kan hij Ganna afhouden? . King Küng Stefan Küng is begonnen aan zijn opdracht. De Zwitserse beer is uittredend kampioen en wil zijn titel erg graag verlengen. Kan hij Ganna afhouden?

clock 18:16 18 uur 16. Herregodts is bescheiden van start gegaan. Hij is pas zestiende bij het eerste tussenpunt, maar er is al voldoende bewezen dat dat weinig hoeft te betekenen. . Herregodts is bescheiden van start gegaan. Hij is pas zestiende bij het eerste tussenpunt, maar er is al voldoende bewezen dat dat weinig hoeft te betekenen.

clock 18:15 18 uur 15. De laatste starters. Bijna alle renners zijn nu onderweg. Enkel Walscheid, Kung en Ganna moeten nog starten. . De laatste starters Bijna alle renners zijn nu onderweg. Enkel Walscheid, Kung en Ganna moeten nog starten.

clock 18:13 Daar is onze enige landgenoot. 18 uur 13. Daar is onze enige landgenoot

clock 18:13 18 uur 13. Cattaneo komt binnen na iets minder dan 29 minuten, maar het lijkt erop dat we met hem niet veel rekening moeten houden. Onder andere de jonge Fransman Kevin Vauquelin is beter onderweg. . Cattaneo komt binnen na iets minder dan 29 minuten, maar het lijkt erop dat we met hem niet veel rekening moeten houden. Onder andere de jonge Fransman Kevin Vauquelin is beter onderweg.

clock 18:11 18 uur 11. Rune Herregodts begint eraan. Daar staat Rune Herregodts, de enige Belgische vertegenwoordiger. De geneeskunde-student is gemotiveerd om iets te maken van deze tijdrit. Waar strandt hij? . Rune Herregodts begint eraan Daar staat Rune Herregodts, de enige Belgische vertegenwoordiger. De geneeskunde-student is gemotiveerd om iets te maken van deze tijdrit. Waar strandt hij?

clock 18:09 18 uur 09. Jan Tratnik is de volgende renner op het startpodium. De Sloveense alleskunner kan in een goede dag misschien wel een gooi doen naar een top 5-notering. . Jan Tratnik is de volgende renner op het startpodium. De Sloveense alleskunner kan in een goede dag misschien wel een gooi doen naar een top 5-notering.

clock 18:08 18 uur 08. Mikkel Bjerg wil beter doen dan zijn vrouw. Ondertussen is ook een andere Deen van het startpodium gerold. Mikkel Bjerg heeft misschien tips gekregen van zijn vrouw Emma die daarstraks elfde eindigde bij de vrouwen. Kan Mikkel beter doen? . Mikkel Bjerg wil beter doen dan zijn vrouw Ondertussen is ook een andere Deen van het startpodium gerold. Mikkel Bjerg heeft misschien tips gekregen van zijn vrouw Emma die daarstraks elfde eindigde bij de vrouwen. Kan Mikkel beter doen?

clock 18:06 18 uur 06. De Deen Hulgaard doet het goed. Hij is twee seconden sneller dan Cattaneo bij tussenpunt twee. Is Hulgaard zo goed? Of moeten we geen rekening houden met Cattaneo? . De Deen Hulgaard doet het goed. Hij is twee seconden sneller dan Cattaneo bij tussenpunt twee. Is Hulgaard zo goed? Of moeten we geen rekening houden met Cattaneo?

clock 18:06 De Zwitser Bissegger is één van de favorieten. 18 uur 06. De Zwitser Bissegger is één van de favorieten

clock 18:05 18 uur 05. Bissegger is eraan begonnen. Met zijn typische brede helm is hij snel te herkennen. De Zwitserse hardrijder vat de klim aan in de beugel. . Bissegger is eraan begonnen. Met zijn typische brede helm is hij snel te herkennen. De Zwitserse hardrijder vat de klim aan in de beugel.

clock 18:02 Cattaneo snelste aan tweede tussenpunt. Cattaneo is bezig om een eerste richttijd neer te zetten. Hij klokt de voorlopig snelste tijd aan het tussenpunt na 15 kilometer. . 18 uur 02. time point Cattaneo snelste aan tweede tussenpunt Cattaneo is bezig om een eerste richttijd neer te zetten. Hij klokt de voorlopig snelste tijd aan het tussenpunt na 15 kilometer.

clock 18:01 18 uur 01. Armeen met eerste finish. De Armeen Grigoryan zorgt voor een eerste eindtijd: 31'36". Daar gaat straks zeker nog een grote hap af. . Armeen met eerste finish De Armeen Grigoryan zorgt voor een eerste eindtijd: 31'36". Daar gaat straks zeker nog een grote hap af.

clock 18:00 18 uur . Voorlopig nog weinig of geen referenties. De grote kanonnen moeten nog starten. Karl Vannieuwkerke . Voorlopig nog weinig of geen referenties. De grote kanonnen moeten nog starten. Karl Vannieuwkerke

clock 17:57 17 uur 57. Om 18:04 uur gaat Stefan Bissegger van start. Hij opent eigenlijk de debatten van de echte toppers, die vanaf dan snel volgen. . Om 18:04 uur gaat Stefan Bissegger van start. Hij opent eigenlijk de debatten van de echte toppers, die vanaf dan snel volgen.

clock 17:54 17 uur 54. Thuisrijder Heidemann. Miguel Heidemann zorgt voor een eerste enthousiasmeboost bij de supporters. Hij is de eerste van twee Duitse thuisrijders die van start gaan. Van zijn collega Max Walscheid wordt straks wel meer verwacht. . Thuisrijder Heidemann Miguel Heidemann zorgt voor een eerste enthousiasmeboost bij de supporters. Hij is de eerste van twee Duitse thuisrijders die van start gaan. Van zijn collega Max Walscheid wordt straks wel meer verwacht.

clock 17:52 Een Deen heeft voorlopig de beste tussentijd na 700 meter. 17 uur 52. Een Deen heeft voorlopig de beste tussentijd na 700 meter.

clock 17:46 17 uur 46. Cattaneo opent bescheiden op het klimmetje. Op het eerste tussenpunt - na 700 meter al - moet hij de onbekende Kosovaar nog voor zich dulden. Al moet het gezegd dat we van de tijdrit bij de vrouwen hebben geleerd dat dat eerste tussenpunt niet de beste referentie is. . Cattaneo opent bescheiden op het klimmetje. Op het eerste tussenpunt - na 700 meter al - moet hij de onbekende Kosovaar nog voor zich dulden. Al moet het gezegd dat we van de tijdrit bij de vrouwen hebben geleerd dat dat eerste tussenpunt niet de beste referentie is.

clock 17:44 17 uur 44. Cattaneo . De eerste grotere naam staat klaar om aan zijn tijdrit te beginnen. Mattia Cattaneo heeft met de Tsjech Otruba en de Hongaar Dina twee mooie richtpunten voor zich. . Cattaneo De eerste grotere naam staat klaar om aan zijn tijdrit te beginnen. Mattia Cattaneo heeft met de Tsjech Otruba en de Hongaar Dina twee mooie richtpunten voor zich.

clock 17:42 17 uur 42. Stefan Bisegger wordt in beeld gebracht tijdens zijn opwarming. Dat de Zwitser een stukje kan hardrijden wisten we al, maar de laatste tijd kent hij wel erg veel pech in tijdritten. Keert zijn geluk vandaag? . Stefan Bisegger wordt in beeld gebracht tijdens zijn opwarming. Dat de Zwitser een stukje kan hardrijden wisten we al, maar de laatste tijd kent hij wel erg veel pech in tijdritten. Keert zijn geluk vandaag?

clock 17:39 17 uur 39. Niet Aberasturi, wel Montenegrijn was eerste starter. De organisatie houdt ervan om ons te verwarren met een veranderende deelnemerslijst. Eerst werd gemeld dat Aberasturi de eerste starter was, nu blijkt het te gaan om de de Montenegrijnse kampioen. Maar goed, het gaat sowieso slechts om een kleine voetnoot in deze tijdrit. . Niet Aberasturi, wel Montenegrijn was eerste starter De organisatie houdt ervan om ons te verwarren met een veranderende deelnemerslijst. Eerst werd gemeld dat Aberasturi de eerste starter was, nu blijkt het te gaan om de de Montenegrijnse kampioen. Maar goed, het gaat sowieso slechts om een kleine voetnoot in deze tijdrit.

clock 17:37 17 uur 37. De mannen doen exact hetzelfde parcours als de vrouwen. De kersverse Europees kampioene Marlen Reusser deed er daarstraks juist geen 31 minuten over. De betere mannen zullen straks in principe onder het half uur duiken. . De mannen doen exact hetzelfde parcours als de vrouwen. De kersverse Europees kampioene Marlen Reusser deed er daarstraks juist geen 31 minuten over. De betere mannen zullen straks in principe onder het half uur duiken.

clock 17:36 17 uur 36. Armeniër mag blij zijn dat hij niet tegen de grond gaat. Armeniër mag blij zijn dat hij niet tegen de grond gaat

clock 17:32 17 uur 32. De renners gaan om de anderhalve minuut van start. In eerste instantie is het tijd voor de mannen van niet-typische wielerlanden om zich te tonen aan het grote publiek. Een Armeen, een Kosovaar, een Roemeen en een Serviër rollen achtereenvolgens van het startpodium. . De renners gaan om de anderhalve minuut van start. In eerste instantie is het tijd voor de mannen van niet-typische wielerlanden om zich te tonen aan het grote publiek. Een Armeen, een Kosovaar, een Roemeen en een Serviër rollen achtereenvolgens van het startpodium.

clock 17:30 17 uur 30 match begonnen start time Spanjaard trekt het op gang De Spanjaard Aberasturi opent de debatten. In het eerste kwartier zijn het vooral onbekende namen die van start gaan. Voor een eerste richttijd wordt het vermoedelijk wachten tot 17:45 uur, dan gaat Mattia Cattaneo van start.

clock 17:23 17 uur 23. Het is leuk om te kunnen afwegen tegen wereldtoppers als Kung en Ganna. Rune Herregodts. Het is leuk om te kunnen afwegen tegen wereldtoppers als Kung en Ganna. Rune Herregodts

clock 17:00 17 uur . Fürstenfeldbruck. De plaats van gebeuren vandaag is het stadje Fürstenfeldbruck, op een 25 kilometer van München. Fürstenfeldbruck is onlosmakelijk verbonden aan het bloedbad van München in 1972, toen tijdens de Olympische Spelen elf Israëlische atleten en officials werden vermoord door een Palestijnse terreurorganisatie. De organisatie wil met deze tijdrit die zwarte bladzijde definitief omdraaien. . Fürstenfeldbruck De plaats van gebeuren vandaag is het stadje Fürstenfeldbruck, op een 25 kilometer van München. Fürstenfeldbruck is onlosmakelijk verbonden aan het bloedbad van München in 1972, toen tijdens de Olympische Spelen elf Israëlische atleten en officials werden vermoord door een Palestijnse terreurorganisatie. De organisatie wil met deze tijdrit die zwarte bladzijde definitief omdraaien.

clock 16:40 16 uur 40. Door de plaats op de kalender zijn er heel wat toppers die dit EK aan zich laten voorbijgaan. Zoek straks niet naar Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Tadej Pogacar of Geraint Thomas. Zij hebben andere prioriteiten gesteld. . Door de plaats op de kalender zijn er heel wat toppers die dit EK aan zich laten voorbijgaan. Zoek straks niet naar Wout Van Aert, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Tadej Pogacar of Geraint Thomas. Zij hebben andere prioriteiten gesteld.

clock 16:34 16 uur 34. Favorieten. De eerste renner die straks van het startpodium rolt is de Spanjaard Izaga Aberasturi. Op de echte toppers is het dan nog eventjes wachten. Dan denken we vooral aan Mattia Cattaneo, Stefan Bissegger, Jan Tratnik, Mikkel Bjerg, Max Walscheid, Stefan Kung en uiteraard topfavoriet Filippo Ganna. We zijn uiteraard ook benieuwd naar Rune Herregodts. Hij mikt op een top 10-notering. . Favorieten De eerste renner die straks van het startpodium rolt is de Spanjaard Izaga Aberasturi. Op de echte toppers is het dan nog eventjes wachten. Dan denken we vooral aan Mattia Cattaneo, Stefan Bissegger, Jan Tratnik, Mikkel Bjerg, Max Walscheid, Stefan Kung en uiteraard topfavoriet Filippo Ganna. We zijn uiteraard ook benieuwd naar Rune Herregodts. Hij mikt op een top 10-notering.

clock 16:28 16 uur 28. Parcours. De mannen rijden straks over exact hetzelfde parcours als de vrouwen daarjuist. Het parcours in en rond Fürstenfeldbruck is slechts 24 kilometer lang. In de eerste kilometer gaat het meteen stevig bergop. Als de renners dat klimmetje hebben gerond, schakelen ze maar beter een aantal tanden groter. Nadien is het parcours namelijk overwegend vlak, zonder veel moeilijke bochten. Iets voor de mannen met een grote motor dus. Er zijn twee tussenpunten waar tijdsverschillen zullen opgemeten worden. Eentje al na 700 meter tijdens het klimmetje, een tweede na zo'n 15 kilometer. . Parcours De mannen rijden straks over exact hetzelfde parcours als de vrouwen daarjuist. Het parcours in en rond Fürstenfeldbruck is slechts 24 kilometer lang. In de eerste kilometer gaat het meteen stevig bergop. Als de renners dat klimmetje hebben gerond, schakelen ze maar beter een aantal tanden groter. Nadien is het parcours namelijk overwegend vlak, zonder veel moeilijke bochten. Iets voor de mannen met een grote motor dus. Er zijn twee tussenpunten waar tijdsverschillen zullen opgemeten worden. Eentje al na 700 meter tijdens het klimmetje, een tweede na zo'n 15 kilometer.

clock 09:11 09 uur 11. De belangrijkste starttijden. 17.45 u Mattia Cattaneo (Ita) 18.04.30 u Stefan Bissegger (Zwi) 18.07.30 u Mikkel Bjerg (Den) 18.09 u Jan Tratnik (Svn) 18.12 u Rune Herregodts 18.13.30 u Jos van Emden (Ned) 18.15 u Maciej Bodnar (Pol) 18.16.30 u Max Walscheid (Dui) 18.18 u Stefan Küng (Zwi) 18.19.30 u Filippo Ganna (Ita) . De belangrijkste starttijden

clock 16:00 16 uur . Herregodts enige Belg aan de start. Rune Herregodts is na het uitvallen van Yves Lampaert woensdag de enige Belg aan de start van de tijdrit. De jonge Belg blikte bij onze reporter met vertrouwen vooruit. "Ik heb het parcours verkend, en dit is wel mijn ding. Het is soms wel technisch, maar ook niet overdreven. Ik kijk er naar uit." "Het is wat ambetant dat de deelnemerslijst nog niet volledig is. Zo werd Ganna gisteren nog toegevoegd. In alle prognoses schuif je dan automatisch een plek achteruit", lachte Herregodts. "Dat Ganna toch meedoet? Je vloekt dan wel een beetje, maar het is ook leuk om te zien hoe ver ik sta tegenover zo iemand. Mijn ambitie? Vorig jaar was ik dertiende, de top tien is nu een mooi doel." . Herregodts enige Belg aan de start Rune Herregodts is na het uitvallen van Yves Lampaert woensdag de enige Belg aan de start van de tijdrit. De jonge Belg blikte bij onze reporter met vertrouwen vooruit. "Ik heb het parcours verkend, en dit is wel mijn ding. Het is soms wel technisch, maar ook niet overdreven. Ik kijk er naar uit." "Het is wat ambetant dat de deelnemerslijst nog niet volledig is. Zo werd Ganna gisteren nog toegevoegd. In alle prognoses schuif je dan automatisch een plek achteruit", lachte Herregodts. "Dat Ganna toch meedoet? Je vloekt dan wel een beetje, maar het is ook leuk om te zien hoe ver ik sta tegenover zo iemand. Mijn ambitie? Vorig jaar was ik dertiende, de top tien is nu een mooi doel."

clock 15:53 15 uur 53. Rune Herregodts: "Dit parcours is wel mijn ding, top 10 is het doel". Rune Herregodts: "Dit parcours is wel mijn ding, top 10 is het doel"

clock 15:52 15 uur 52. Mager deelnemersveld. Slechts weinigen lijken wakker te liggen van dit EK. Stefan Küng verdedigt zijn titel en landgenoot Stefan Bissegger leek zijn grootste concurrent. Maar het wordt geen avondwandeling voor de Zwitsers, want pistier Filippo Ganna heeft zijn vinger opgestoken en rijdt toch mee. Voor de rest moet "de concurrentie" komen van onder meer Mikkel Bjerg en Jos van Emden. Rune Herregodts is de Belgische vertegenwoordiger. Yves Lampaert haakte af en werd niet vervangen. . Mager deelnemersveld Slechts weinigen lijken wakker te liggen van dit EK. Stefan Küng verdedigt zijn titel en landgenoot Stefan Bissegger leek zijn grootste concurrent. Maar het wordt geen avondwandeling voor de Zwitsers, want pistier Filippo Ganna heeft zijn vinger opgestoken en rijdt toch mee. Voor de rest moet "de concurrentie" komen van onder meer Mikkel Bjerg en Jos van Emden. Rune Herregodts is de Belgische vertegenwoordiger. Yves Lampaert haakte af en werd niet vervangen.

clock 15:51 15 uur 51. Tijdrit bij de vrouwen en mannen. Woensdag is tijdritdag nabij München. Vanaf 14 u zijn de vrouwen aan zet, om 17.30 u worden de mannen losgelaten. Voor de tijdrit krijgen de mannen en de vrouwen identiek hetzelfde parcours van 24 kilometer voorgeschoteld. Na de start loopt het meteen omhoog. Dat bultje van 400 meter (7,4% gemiddeld) is meteen ook de enige klimpartij van de dag. Elke seconde zal tellen op het tijdritparcours in en rond Fürstenfeldbruck, een stadje 30 km ten westen van München. . Tijdrit bij de vrouwen en mannen Woensdag is tijdritdag nabij München. Vanaf 14 u zijn de vrouwen aan zet, om 17.30 u worden de mannen losgelaten. Voor de tijdrit krijgen de mannen en de vrouwen identiek hetzelfde parcours van 24 kilometer voorgeschoteld. Na de start loopt het meteen omhoog. Dat bultje van 400 meter (7,4% gemiddeld) is meteen ook de enige klimpartij van de dag. Elke seconde zal tellen op het tijdritparcours in en rond Fürstenfeldbruck, een stadje 30 km ten westen van München.