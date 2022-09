19-jarige Alec Segaert zet handtekening onder profcontract bij Lotto-Dstny: "Heel blij"

Alec Segaert was al onderdak bij het Lotto-Soudal Development Team, waar hij onder meer indruk maakte door de Hel van Voerendaal te winnen en 4e te worden in het eindklassement van de Triptyque des Monts et Chateaux. De belofte verlengde ook zijn Belgische titel tijdrijden en werd Europees kampioen tijdrijden.



"Alec heeft zich direct kunnen manifesteren in zijn 1e jaar bij de beloften", zegt Kurt Van de Wouwer, teammanager van het Lotto-Soudal Development Team. "Zijn uitslagen, maar ook zijn manier van koersen en werkethiek tonen dat hij een groot talent is, zowel in het tijdrijden als de klassiekers."



"We zijn dan ook snel met hem in gesprek gegaan om samen zijn traject voor de komende jaren te kunnen uitstippelen. We zijn heel blij dat we samen tot dit mooie plan zijn gekomen.”