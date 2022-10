John Lelangue en voorganger Marc Sergeant bekvechten op Twitter wie Lotto-Soudal "liet zinken"

Marc Sergeant ademt nog altijd Lotto-Soudal, ook al werd hij daar vorig jaar aan de kant geschoven door John Lelangue. Nu die laatste op zijn beurt de ploeg verlaat, worden de messen in beide kampen geslepen.

"Stel je voor: je krijgt een mooi schip dat al decennialang goed onderhouden was", schrijft Sergeant als reactie op het nieuws op Twitter. "Toch begin je een gat in het schip te maken. Als dat dan gaat zinken, zorg je eerst voor een nieuwe, andere boot en verlaat dan snel het zinkende schip. Schandalig!"

Het zinkend schip in de vergelijking van Sergeant is natuurlijk Lotto-Soudal, dat na dit seizoen uit de WorldTour zakt. De nieuwe boot die Lelangue heeft gevonden, is de job van algemeen manager bij de Ronde van Polen.



Meer dan die tweet wou Sergeant niet kwijt over het ontslag van Lelangue, maar die laatste wou blijkbaar wel nog wat kwijt over de tweet van Sergeant. Twee dagen later reageerde hij als volgt:

"Om eerlijk te zijn: als dit van jou komt, kan ik dit als een compliment beschouwen, want jij bent de specialist in dit domein. Voor ik kwam, had jij al het meeste werk gedaan om te helpen die gaten (in het schip) te maken."

"De waarheid komt nog boven water", voegt Lelangue er nog als hashtag aan toe. De vraag is alleen: wiens waarheid?