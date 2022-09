Spion in het peloton: "Bij degradatie van Lotto-Soudal kunnen interessante renners op de markt komen"

In het Belgische peloton heerst momenteel de euforie rond Remco.

Ook minder leuke thema's rollen over de tongen zoals de degradatie van Lotto-Soudal en renners die nog geen contract hebben voor volgend seizoen.

Timothy Dupont, bijvoorbeeld, heeft nog geen ploeg gevonden. Hij is nochtans iemand die van goudwaarde is in het huidige puntensysteem: "Pongsje" wint elk jaar zijn koers en plaatst zich geregeld in de top 10.

Als er nu 10 renners zijn die nog geen team hebben, zal dat bij 7 à 8 man wel nog in orde komen. De vraag is aan welk loon. Dat is niet altijd even plezant.