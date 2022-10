Gezien in Classique Gilbert: "Ik heb mijn Tourcarrière afgesloten op het podium"

Lefevere over transfer Gilbert: "Eerst zei ik: we gaan elkaars tijd niet verprutsen"

"Het gaat niet over geld", maakt Gilbert hem duidelijk. "Ik wil een paar gaten in mijn palmares opvullen, waaronder de Ronde van Vlaanderen, Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix. En ik kan dat alleen bij jou doen."

Lefevere: "Ik heb direct gezegd: "We gaan mekaars tijd niet te veel verprutsen, ik heb toch geen geld voor je, want ik weet wat je verdient bij BMC.""

De documentairereeks begint in 2017, wanneer Philippe Gilbert de telefoon neemt en Patrick Lefevere, de grote baas van Quick-Step, opbelt met de simpele vraag: mag ik voor jullie komen koersen?

Winst in de Ronde van Vlaanderen

"Ik denk dat Philippe zo'n ploeg nodig had", vertelt ploegleider Wilfried Peeters. "Hij wou nog een monument winnen, zoals de Ronde van Vlaanderen. En hij wist dat hij een sterk blok achter zich moest hebben."

"Ik eindig de Tour de France op het podium"

Na topjaar 2017 volgt 2018. In het voorjaar grijpt Gilbert er telkens net naast, in de Tour loopt het zelfs helemaal fout. In de 16e rit komt hij tijdens afdaling van de Col de Portet-d’Aspet zwaar ten val en breekt zijn linkerknieschijf.

"Ik wist dat het genaaid moest worden", herinnert Gilbert zich. "Maar ik zei: "Dat is niet zo erg, ik kan morgen gewoon weer starten." Ik had nog veel hoop, maar uiteindelijk was toch het een beetje te zot."

Gilbert reed de etappe wel uit. "Ik zei: "Ik ga nog eventjes op het podium (om de prijs van de strijdlust op te halen)." En dat was mijn laatste moment in de Tour. Ik heb de Tour toch afgesloten op het podium."