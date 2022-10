Philippe Gilbert zwaait af als renner: "Jij bent zelf het 5e monument"

Philippe Gilbert was nog bitter jong toen hij twee keer op een rij Parijs-Tours wist te winnen. Een derde keer, in zijn allerlaatste koers, zat er uiteindelijk niet in.

"Ik heb in de finale toch nog iets proberen te doen, maar dat was erg lastig met al die sterke sprinters en hun teammaats nog in de groep", blikt Gilbert terug op zijn afscheidsrace.

"Ik vond het wel belangrijk dat ik er in de finale nog bij was. Het was hectisch met al die gravelstroken en valpartijen, maar toch ook plezant. Ik ben blij dat ik mijn laatste race heelhuids ben door geraakt. En nu: genieten!"