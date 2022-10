Ja/neen met Didier Lamkel Zé, tafelgasten: "Veel van zijn gedrag valt terug op vraag naar liefde"

Is er iets mooier dan profvoetballer zijn? Voor mij niet, neen. Het is het mooiste beroep. Verkies je een rol als nummer 10? Ja, ik raak graag de bal. Zien we je op het WK in Qatar met Kameroen? Een zeer goeie vraag. Ik hoop het.

Staat Didier Lamkel Zé in de basis van dit Antwerp? Ja. Ben je de DJ in de kleedkamer? Ja, altijd.

"Een vraag naar liefde"

"Ik vind dit wel grappig, met een paar leuke antwoorden", pikte Peter Vandenbempt in.

"Maar hij vergist zich, want hij heeft geen goeie wedstrijd gespeeld. En zijn fratsen weerhouden hem ervan om zijn talent volledig te benutten. Dat staat buiten kijf."

"Heel veel van zijn gedrag valt terug op de vraag naar liefde", wierp Filip Joos op.

Podcastmaker Gilles Mbiye-Beya kent het woelwater van bij de beloften van Antwerp.

"Hij heeft aandacht nodig. Bij de beloften van Antwerp hadden we geen problemen, want alles draaide er rond hem. Het was zijn show, ook op het veld. Maar publiek, camera's en de druk om te presteren spelen op hem in."

"Ik zag hem ook bij de beloften", vulde Wesly Sonck aan. "Als hij in de A-ploeg doet wat hij deed bij de jeugd, dan zou je een andere speler zien. Ik was zeer verrast over zijn werkethiek, offensief en defensief."