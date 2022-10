"Lamkel Zé was de clown van de match, het was gewoon zielig"

"Uitblinkers waren bij KV Kortrijk te vinden"

Antwerp voetbalde stroef tegen Kortrijk, dat het echt goed deed. Antwerp kon niet die versnelling plaatsen waarmee het in vorige wedstrijden de tegenstand kon doodknijpen en de wedstrijd kon beslissen in een paar minuten tijd.

Dat is dan vooral psychologie van de coach met het oog op het vervolg. Want zo’n eerste nederlaag na een heel lange positieve flow met alleen maar overwinningen in de competitie moet je goed managen om te voorkomen dat er plots een negatieve reeks begint.

"Lamkel Zé was de aansteller van de match"

Lamkel Zé is erin geslaagd om de indruk te geven dat hij de man van de match was. Dat was hij ook als clown, showman of aansteller, maar zeker niet als voetballer.

Bij Kortrijk waren er 4 of 5 spelers belangrijker dan Lamkel Zé, vooraan en achteraan.

Dé uitblinker was Faïz Selemani, die overigens ook een ongeleid projectiel is met een ongezond groot ego. Maar in vergelijking met Lamkel Zé gisteren is Selemani op dat vlak een koorknaap en een formidabele speler.

Selemani heeft ook een geweldige goal gemaakt. Wat Lamkel Zé moest incasseren vanuit het vak met Antwerp-supporters, vind ik beneden alle peil.

Dat Lamkel Zé daar één keer op reageert bij zijn assist, dat moet zeker kunnen. Maar daarna bleef hij de hele wedstrijd door met zijn eigen show bezig: zich laten vallen, blijven liggen, het publiek bespelen… Dat is eigenlijk gewoon zielig.

Vooral omdat Lamkel Zé - in verhouding tot die enorme kwaliteiten die hij heeft

als voetballer - eigenlijk niets heeft laten zien gisteren.