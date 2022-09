Sportief manager Belgian Cats maakt balans op van WK: "Dit belooft voor de toekomst"

België won in de poulefase 3 van zijn 5 wedstrijden, maar beet in de kwartfinales zijn tanden stuk op een sterk Australië. Zonder de blessure van sterspeelster Emma Meesseman had er misschien nog iets meer ingezeten.

"We wisten natuurlijk dat het tegen Australië heel moeilijk zou zijn zonder Emma", blikt Sven Van Camp terug op de verloren kwartfinale. "We hebben moedig gevochten, maar ik heb een heel sterk en uitgekookt Australië gezien."

"Natuurlijk wil je altijd meer, maar je zit hier wel op een WK. De top 8, de kwartfinales halen, was altijd ons doel, om dan te kijken wat er nog mogelijk was. Als je op dan op zo'n moment je beste speelster moet missen, dan wordt het moeilijk. Maar we hebben absoluut voldaan aan de verwachtingen", benadrukt Van Camp.