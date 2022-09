Carl Berteele over Belgian Cats: "Zie voorlopig weinig verschil tussen Mestdagh en Demory"

Zonder Emma Meesseman bleek België in de kwartfinales niet bestand tegen een sterk Australië. Hoe groot was het gemis van Meesseman?

"Ik wil niet alles afwentelen op de blessure van Meesseman, maar om een vergelijking te maken: de Rode Duivels zonder Thibaut Courtois of Kevin De Bruyne, dat scheelt ook een slok op de borrel. De Belgian Cats zonder Meesseman, dat scheelt een hele fles", meent Carl Berteele.

"Meesseman is het bindmiddel van de ploeg, zonder haar is de chemistry weg. Op dit WK was ze niet top, maar ze maakte wel nog altijd haar punten, plukte rebounds en vooral: ze deed de rest beter spelen."

"In het hoofd van de andere speelsters zal die blessure ook wel meegespeeld hebben: "Wat zonder Emma?" Daar zullen ze als ploeg nog aan moeten werken, want je kunt niet elke keer verliezen als Meesseman er niet bij is."

Berteele benadrukt wel dat verliezen in de kwartfinales geen mislukking was. "De landen in de halve finales zijn de nummers 1, 2, 3 en 4 van de wereld. De logica is dus gerespecteerd. België is de nummer 5 en hinkt daar tegenaan. Alleen de stap naar de medailles moet nog gezet worden", stelt Berteele vast.