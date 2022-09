Emma Meesseman na WK-exit: "Positief gevoel, maar er zijn nog enkele werkpunten"

De start van de Belgian Cats was nog veelbelovend, maar na een Australische tussenspurt viel de wedstrijd relatief snel in een beslissende plooi. "Maar ik vind dat we na die eerste minuten nog goeie momenten hebben gehad in de match, alleen waren die niet lang genoeg", zegt Emma Meesseman.

"Ik denk dat de motivatie er wel was, maar het kwam er niet altijd uit. Er was minder agressiviteit en snelheid dan in onze vorige wedstrijden."



"Ook defensief hadden we iets meer kunnen doen. We maakten iets te veel communicatiefouten. Het is aan ons om daaraan te werken. We kunnen beter dan wat we vandaag getoond hebben."