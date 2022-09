Bondscoach: "Blessure Meesseman is speling van het lot, we moeten compenseren met agressiviteit"

Met Emma Meesseman als supporter en raadgever op de bank hielden de Belgian Cats 30 minuten lang min of meer gelijke tred met China. "Ik ben dan ook heel tevreden met de prestatie van mijn ploeg. We hebben een halfuur lang keihard gestreden", vond bondscoach Valéry Demory.

De Fransman sprak op de persconferentie ook over de blessure van Emma Meesseman. "Dat hadden we niet verwacht. Het is een speling van het lot. We moeten haar afwezigheid compenseren met agressiviteit, mobiliteit en tempo, want we hebben geen andere speelster van wereldklasse."

"Emma is onze meest ervaren speelster. Ze heeft vanaf de bank aanwijzingen en raad gegeven aan de andere speelsters. Emma is onze kapitein en wij zullen haar niet in de steek laten, net zoals zij ons niet in de steek zal laten."

Over de mogelijke tegenstander in de kwartfinales bleef Demory op de vlakte. "Ik heb wel een voorkeur, maar die ga ik voor mezelf houden", klonk het mysterieus.