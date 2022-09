Kris Meertens noemt blessure Meesseman "een kleine ramp": "Belgian Cats moeten ambities bijstellen"

"Dat is een kleine ramp", oordeelt basketbalcommentator Kris Meertens over de blessure van Emma Meesseman. "Ze scoort misschien niet enorm veel, maar blijft de toonaangevende speelster van de Belgian Cats. Ze staat er met beslissende passen, keiharde verdediging en is altijd klaar voor de rebound." "Vandaag was de overwinning tegen Bosnië op defensief vlak voor een groot deel te danken aan Meesseman. Nu is ze er niet meer bij en hebben we - op Kyara Linskens na - niet veel grote speelsters om haar te vervangen."



Ik vond dat Emma Meesseman wat vermoeid oogde de afgelopen dagen. Kris Meertens

Zien we in Australië de kroniek van de aangekondigde blessure? Meesseman kwam nog maar net terug van de VS na een slopend seizoen in de WNBA en speelde meteen (te) veel minuten. Tegen USA moest ze meteen 27 minuten opdraven van bondscoach Valéry Demory. Zo maakte ze de meeste minuten van alle speelster, in een match die de Cats onmogelijk konden winnen. Zaterdag tegen Puerto Rico stond ze zelfs 37 minuten op het veld en ook tegen Bosnië heeft ze nagenoeg de hele 1e helft gespeeld.

"Ik vond dat ze wat vermoeid oogde de afgelopen dagen", zag ook Meertens. "Ze speelde wel goed, maar had wat minder energie dan de voorbije toernooien." Daarom predikt onze commentator rust. "Morgen moeten de Cats energie sparen. China speelt met twee torens voor plaats twee in de groep. Een zware opdracht én de Cats zijn al geplaatst voor de kwartfinales, dus houden ze best wat basisspeelsters op de bank."



Medaillehoop opbergen?