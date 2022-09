Belgian Cats: "Eerste match is misschien beste moment om tegen VS te spelen"

"Eerste match is misschien beste moment om VS te treffen"

Dat laatste komt de Belgian Cats misschien ook goed uit. "Zoals de VS nog niet helemaal georganiseerd is, zijn wij dat ook nog niet", beseft Meesseman. "Voor het vervolg van het toernooi is het misschien goed dat we nog een extra wedstrijd hebben zonder grote druk. Maar ik wil er wel voor gaan."

"Ze zijn nog altijd niet volledig", weet Emma Meesseman. "Dus als je een kans wil maken, dan is het misschien in het begin van het toernooi. Maar de VS blijft dé favoriet."

De Belgian Cats hebben vandaag een laatste keer getraind voor hun openingsmatch van komende (Belgische) nacht op het WK basketbal in Australië. De tegenstander is de topfavoriet, de Verenigde Staten. De VS kan wellicht nog niet op volle sterkte aantreden, omdat enkele speelsters nog ontbraken na de WNBA-finale.

Het is nu een beetje de vraag of het WK net te vroeg komt of we wel al op onze top zijn.

Net als de Amerikaanse speelsters misten Emma Meesseman en Julie Allemand een groot deel van de voorbereiding op het WK. "Onze voorbereiding was een beetje atypisch. Emma en Julie zijn nog maar net toegekomen", legt Vanloo uit.



"Het is nu een beetje de vraag of het WK net te vroeg komt of we wel al op onze top zijn. We zijn nog hard aan onze dynamiek aan het werken en aan de coach van ons vraagt."



In vergelijking met de Olympische Spelen in Tokio is de kern van de Belgian Cats grondig veranderd. "Het is een jongere groep die nog geen ervaring heeft én die niet de stempel van underdog krijgt, dat is ook geen cadeau", vindt Meesseman. "Ik weet dus niet goed wat we ervan mogen verwachten. We pakken het stap voor stap aan."



De sfeer op training zit alvast goed. "Het is een enorm leuke groep met een goeie mix tussen jong en oud", zegt Vanloo. "De groep hangt heel hard aan elkaar. Er is een frisse wind, ik amuseer me rot en het wederzijds respect is groot. Dat is een basis om goed te presteren, hopelijk volgen de resultaten."