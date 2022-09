Belgian Cats zijn bij eerste WK-opdracht niet opgewassen tegen gehavend Amerika

Bekijk een ruime samenvatting van de wedstrijd:

Logische nederlaag voor wisselvallige Belgian Cats

Onverslaanbaar en ongenaakbaar: dat is het statuut dat Team USA al enkele jaren geniet. Een nederlaag tegen de titelverdediger werd al op voorhand ingecalculeerd, maar toch was er op voorhand een sprankeltje hoop omdat 3 speelsters van Las Vegas nog ontbraken na de WNBA-finale.

Maar dat de VS ook met z'n negenen een maatje te groot was voor de Belgian Cats bleek al snel op het veld. Onder impuls van Jewell Loyd en topschutter Breanna Stewart (22 punten) ging Amerika als een wervelwind van start: 11-0.

Het antwoord van België mocht er ook wezen. Emma Meesseman zat dan wel de hele wedstrijd in de tang van de Amerikaanse defensie, maar Vanloo - de Belgische topscorer - en Allemand brachten de Cats in geen tijd weer in het spoor van de VS.

De remonte was veelbelovend, maar werd snel in de kiem gesmoord, mede door een karrenvracht aan Belgische balverliezen, 25 in totaal. Die vele turnovers zorgden ervoor dat Amerika de Cats voortdurend op een veilige afstand konden houden.

Halfweg de 2e helft werd duidelijk dat een stunt er niet meer in zat en schakelde België over op spaarmodus. De basisspeelsters kregen meer rust dan gewoonlijk en daarvan maakte onder meer een vinnige Lisowa gebruik om zich te tonen met een gretige verdediging en ook enkele knappe scores.

In het slot was er nog even paniek toen Linskens na een duel al hinkend naar de kant moest met een pijnlijke knie. Hopelijk voor België blijft dat zonder gevolgen, want de Cats zullen de centimeters van Linskens in het vervolg van het toernooi nog hard nodig hebben.

Eindstand: 87-72, morgenochtend om 5 uur Belgische tijd is het menens tegen Zuid-Korea. Dan moet er wel echt gewonnen worden om de ambities, minstens een plaats in de kwartfinales, waar te maken.