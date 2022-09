Bondscoach Demory na verlies tegen VS: "In verdediging zullen we harder moeten zijn"

"We zullen harder moeten zijn in verdediging. Dat moet onze identiteit zijn in de volgende wedstrijden."

De Amerikanen slaagden er ook in om Emma Meesseman (4 punten) aan banden te leggen. "Voor Emma is het nooit makkelijk tegen de VS, de Amerikaanse speelsters kennen haar door en door", weet Demory, die hamert op een betere verdediging.

"Amerika speelde hard en dat heeft ervoor gezorgd dat wij veel balverliezen hadden (25 in totaal, red). Ook in de 2e helft zetten zij veel druk en dat bracht ons in de problemen. Zes van mijn speelsters komen uit de Belgische competitie, waar de defensieve intensiteit toch een stuk lager ligt. Dat hebben ze vandaag ondervonden."

Bondscoach Valéry Demory begon zijn analyse van de match tegen de VS met de positieve zaken. "Ik ben tevreden over wat ik van mijn ploeg gezien heb", vertelde de Fransman. "We hebben verschillende keren onze verdediging aangepast en dat heeft de VS toch soms in de problemen gebracht."

Emma Meesseman: "Zij kenden alle onze plays"

Emma Meesseman was wel tevreden over de Belgische defensie. "Ik denk dat ik wel een goeie ploeg gezien heb. We hebben het de VS moeilijk gemaakt en ik ben trots op onze verdediging. In de voorbije trainingen lag de energie wat lager en waren we niet altijd even gefocust, maar vandaag was die energie er wel", vond Meesseman.

"Als we deze verdediging de rest van het toernooi kunnen brengen en de kleine foutjes kunnen oplossen kan het goed zijn. In aanval moeten we nog wat meer ons ritme zoeken. Ik merkte dat zij alle onze plays kenden, daar moeten we dus misschien nog iets aan toevoegen."

Meesseman bleef steken op 4 punten. "Zij weten natuurlijk heel goed wat ik kan en ik voelde dat ik niet veel ruimte kreeg. Het is aan ons om daar oplossingen voor te vinden. We moeten de rest van de ploeg in gang krijgen. Ik als afleiding en de rest open krijgen."

"De vele balverliezen? Dat waren die momenten waarop we iets te soft waren. Ik ken de Amerikaanse coach van bij Minnesota en haar motto is van superagressief te spelen. Wij moeten ook hard zijn. Dat hebben we bij momenten supergoed gedaan. On to the next!"