Elise Ramette krijgt voorkeur op Serena-Lynn Geldof in WK-selectie Belgian Cats

Begin deze maand maakte Demory al 11 van de 12 WK-gangers bekend. Voor het laatste ticket ging het tussen Ramette en Geldof, die allebei ruim een week geleden meereisden naar Australië. Dat gold ook voor Heleen Nauwelaers, die als ervaren Cat bij de groep bleef om in de laatste voorbereidingsfase de aansluiting van Meesseman en Allemand, die nog in de WNBA actief waren, op te vangen.



De 23-jarige Ramette van Cadi La Seu krijgt de voorkeur op de 25-jarige Geldof, die ook in Spanje speelt bij Zaragoza. Geldof zal nu samen met Nauwelaers terugkeren naar België.



Donderdag om 3.30 u. Belgische tijd beginnen de Belgian Cats aan het WK met een topmatch tegen de Verenigde Staten, de titelverdediger en olympische kampioen. In Sydney volgen nadien nog groepswedstrijden tegen Zuid-Korea (vrijdag, 5 u.), Puerto Rico (zaterdag, 12.30 u), Bosnië en Herzegovina (26/09, 3.30 u.) en China (27/09, 5.30 u.).



De eerste 4 teams van de 2 poules stoten door naar de kwartfinales.