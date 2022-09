Belgian Cats zijn uit op revanche tegen het Bosnië van "de vrouwelijke Kevin Durant"

De nummer 26 van de wereld

Na een dagje rust nemen de Belgian Cats het in de nacht van zondag op maandag (Belgische tijd) op tegen Bosnië en Herzegovina, de nummer 26 van de wereld. Bosnië werd vorig jaar knap 5e op het EK en dwong daarmee een ticket af voor de WK-kwalificaties. Die draaiden uit op een veredeld oefentoernooi. Na het forfait van Wit-Rusland was Bosnië zonder te spelen al zeker van zijn WK-ticket. Het toernooi werd wel nog gespeeld: Bosnië verloor er van Canada en won van Japan.

"De Kevin Durant van het vrouwenbasketbal"

Bosnië is een land in opmars in het vrouwenbasketbal en dat heeft het vooral te danken aan één speelster: Jonquel Jones. De 28-jarige WNBA-topper werd geboren in de Bahama's en kreeg enkele jaren geleden een Bosnisch paspoort cadeau.

Jonquel Jones is een van de allerbeste speelsters op de planeet en dat heeft ze onder meer vorig jaar nog getoond tegen de Belgian Cats. In de voorrondes van het EK maakte ze toen liefst 44 punten en plukte ze 22 rebounds.

"Ze is een beetje de Kevin Durant van het vrouwenbasketbal", zei voormalig Belgian Cat Sofie Hendrickx onlangs nog in onze podcast De Tribune. "Een speelster van 1,98m die speelt als een spelverdeelster. Ze kan driven, heeft snelheid en finesse en beschikt over een goed shot. Ze is bijna onstopbaar."

Bosnië staat of valt met Jonquel Jones, maar ook Matea Tavic is een speelster om in de gaten te houden. De 30-jarige shooting guard vindt doorgaans vlot de weg naar de ring en heeft niet veel ruimte nodig om te kunnen aanleggen van achter de driepuntlijn.