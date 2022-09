Belgian Cats denderen onder het toeziend oog van Remco Evenepoel over machteloos Bosnië

Bekijk hier een ruime samenvatting van de wedstrijd:

Eenvoudige zege, maar zorgen om Meesseman

Na de moeizame overwinning tegen Puerto Rico diende zich maandag een tegenstander aan die België in de voorbije 2 confrontaties geklopt had. Maar het team van de genaturaliseerde WNBA-topper Jonquel Jones is dit toernooi slechts een schim van de ploeg waartegen de Cats vorig jaar 2x verloren.

Bosnië had zijn eerste 3 matchen op dit WK al verloren en moest ook tegen België de wet van de sterkste ondergaan. Jones zat helemaal in de tang van de ijzersterke defensie en ook in aanval draaide het opnieuw meer dan behoorlijk aan Belgische kant.

In een prima 1e helft was het vooral Julie Vanloo die offensief haar stempel drukte. Bij de rust was de moed al in de Bosnische schoenen gezonken, met een verschil van 15 punten op het scorebord: 37-22.

Met de steun van onder meer kersvers wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel in de zaal gingen de Belgian Cats na de rust door op hun elan. Linskens en Ben Abdelkader begonnen nu ook te scoren en naarmate de kloof aandikte, kon de bondscoach zijn basisspeelsters rust gunnen.

Die rust was voor Emma Meesseman noodgedwongen, want de Belgische topper verdween al vroeg in de 2e helft naar de bank nadat ze iets gevoeld had in haar kuit. Meesseman zal vandaag nog een scan laten maken om de ernst van de blessure te bepalen.

Maar ook zonder Meesseman hielden de Cats dus makkelijk stand. De invalsters loodsten het team naar een ruime overwinning: 85-55. Daarmee is België nu zeker van een plek in de kwartfinales. Met winst tegen het sterke China kunnen de Cats morgen zelfs nog 2e worden in de groep, want mogelijk voordelig kan zijn voor de loting van de kwartfinales.

Intussen wordt wellicht een kaars gebrand voor Emma Meesseman. De Belgische sterkhouder scoort dit WK minder, maar blinkt vooral uit in ploegspel en is nog altijd een onmisbare schakel voor de ploeg. Een ernstige blessure voor Meesseman zou een geweldige domper betekenen voor de Belgian Cats.