Het moment waarop Emma Meesseman zich blesseert: "Moeten onderzoeken afwachten"

Bij het begin van het 3e quarter bleef Emma Meesseman plots stilstaan tijdens een Belgische fastbreak. Meesseman werd meteen gewisseld en keerde daarna niet meer terug in de wedstrijd.

Na afloop was te zien hoe Meesseman met een ijszak rond haar kuit naar de kleedkamer hinkte. Een echografie zal vandaag moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure precies is.

Julie Vanloo kon er na de wedstrijd nog niet veel over kwijt. "We zullen moeten afwachten. Emma heeft er niets over gezegd. Ze is altijd heel kalm en rustig. We zullen de resultaten van de onderzoeken moeten afwachten", aldus Vanloo.

Meesseman scoort dit WK minder dan gewoonlijk, maar is met haar rebounds, assists en uiteraard haar klasse en ervaring nog altijd van kapitaal belang voor het succes van de Belgian Cats. Als een blessure haar ook in de volgende match(en) aan de kant houdt, is dat zonder meer een enorme aderlating voor de Belgen.