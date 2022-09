Meteen moeilijkste klus voor Belgian Cats, maar hoe klaar is Team USA al bij WK-start?

De nummer 1 van de wereld

In totaal telt de VS 10 wereldtitels bij de vrouwen. Het land won 8 van de laatste 11 WK's, alleen de Sovjet-Unie (1979), Brazilië (1994) en Australië (2006) konden hun voet er eens tussenzetten.

De absolute nummer 1 van de wereld: dat is Team USA. De Amerikaanse vrouwen steken er met kop en schouders bovenuit op de FIBA-ranking en zijn ook op de grote afspraken al een poosje ongenaakbaar.

Indrukwekkend sterrenensemble

In vergelijking met het team dat vorige zomer goud behaalde op de Olympische Spelen zijn onder meer oudgedienden Sue Bird en Diana Taurasi - twee van de allergrootste namen in het vrouwenbasketbal - er niet meer bij op dit WK.

Ook centerspeelster Brittney Griner zit om bekende reden niet in de selectie: zij is al enkele maanden opgesloten in een Russische cel voor vermeende drugssmokkel.

Heeft de VS dan aan ervaring ingeboet? Ongetwijfeld. Is er nog voldoende talent over om opnieuw een gooi te doen naar goud? Absoluut!

Met Jewell Loyd, Kelsey Plum, Breanna Stewart en A'ja Wilson zijn er toch nog steeds 4 speelsters bij die 4 jaar geleden ook op het parket stonden toen de VS zijn 10 wereldtitel pakte. Stewart was er ook al bij in 2014 en jaagt dit toernooi op haar 3e WK-goud.

De selectie bestaat uit speelsters die allemaal aan de slag zijn in de WNBA. Julie Allemand en Emma Meesseman komen met forward Kahleah Copper ook een ploegmaat van bij Chicago tegen.