Mali heeft op het WK basketbal nog geen potten kunnen breken en dat zorgt blijkbaar voor frustratie in de spelersgroep. Na de verloren wedstrijd tegen Servië was het ongenoegen zo groot dat enkele speelsters een robbertje uitvochten in de catacomben. De Servische Sasa Cado die net een interview stond te geven, schrok zich een hoedje.