Amerikaanse vrouwen halen vernietigend uit en vestigen puntenrecord op WK basketbal

De Verenigde Staten had tot nog toe al zijn matchen vlot gewonnen op het WK, onder meer tegen de Belgian Cats. Nu de speelsters die de WNBA-finale gespeeld hebben eindelijk goed ingepast zijn, was het tijd voor een statement. Het machteloze Zuid-Korea was het kind van de rekening.

De Amerikaanse vrouwen overtroefden Zuid-Korea op alle vlakken en wonnen met ongeziene cijfers: 145-69. Daarmee verbeterde de VS het puntenrecord op het WK dat sinds 1990 in de tabellen stond. Toen maakte Brazilië 143 tegen Maleisië.

Amerika werkt af aan 66 procent, Brionna Jones was de topschutter met 24 punten. In totaal eindigden 8 speelsters in de dubbele cijfers.