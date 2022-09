Imposante Twin Towers als uithangbord: sterk China wordt zware dobber voor Belgian Cats

De nummer 7 van de wereld

Op het WK-palmares van China staan 2 ereplaatsen , weliswaar uit een ander tijdperk. In 1983 veroverden de Chinese vrouwen brons en in 1994 was er zilver na een verloren finale tegen Brazilië.

China was dit voorjaar outstanding op het WK-kwalificatietoernooi , waarin het 1e werd in een poule met Frankrijk, Nigeria en Mali.

Stevig omringde Twin Towers

Op de power forward heeft de 1,90m grote Sijing Huang , de MVP van het WK-kwalificatietoernooi, ook alles in huis om het haar tegenstanders moeilijk te maken. Op dit toernooi kon Huang nog niet uitblinken, maar ze is wel nog steeds een belangrijke schakel in een goed geoliede Chinese machine.

Maar China is veel meer dan Li en Han. Ook op de guard- en forwardposities zijn de Chinezen ijzersterk. De echte leider van het team is shooting guard Meng Li , op dit toernooi ook de topschutter van de ploeg.

In een ploeg met een enorme diepe bank zijn centers Yueru Li (2,00m) en Xu Han (2,05m) de meest in het oog springende speelsters. De Chinese "Twin Towers" , allebei bouwjaar 1999, zorgen voor lengte onder de borden en laten China toe om in het merendeel van de wedstrijden de rebound te controleren.

Voluit gaan of toch al wat rust inbouwen?

Het duel met China zal bepalen wie als nummer 2 de groepsfase afsluit. Niet onbelangrijk, want de nummers 1 en 2 worden straks geloot tegen de nummers 3 of 4 van de andere poule en krijgen dus in principe een iets makkelijkere tegenstander tegenover zich.

De vraag is in hoeverre die 2e plaats van tel is. Beide landen zijn al zeker van de volgende ronde en de mogelijke opponenten uit de andere groep zijn min of meer aan elkaar gewaagd. Wordt er toch vol voor die 2e plek gestreden of wordt er ook al wat rust ingebouwd met het oog op wat nog komt?

België en China kennen elkaar in elk geval door en door. In de voorbereiding speelden ze nog 2 oefenmatchen tegen elkaar, waarvan België er eentje kon winnen en dat zonder Julie Allemand en Emma Meesseman. Vorig jaar kwamen ze elkaar ook al tegen op de Olympische Spelen. Toen trok China in de poulefase aan het langste eind.

China heeft dit WK al indruk gemaakt met 3 overtuigende overwinningen en een knappe wedstrijd tegen het ongenaakbare Amerika, waarin de Chinezen met "maar" 14 punten verschil verloren.

Sowieso wordt deze match voor de vernieuwde Belgian Cats - die jammer genoeg Meesseman moeten missen na haar blessure - een graadmeter om te zien waar ze zich op dit moment bevinden op internationaal niveau. De Belgische nederlaag tegen de VS was logisch, maar winst tegen dit sterke China zou een heus statement zijn, want op dit moment lijken de Chinezen de voornaamste kanshebber op zilver.