Moedige Belgian Cats gaan zonder Emma Meesseman strijdend ten onder tegen China

China en België waren voor de wedstrijd al zeker van hun plek in de kwartfinales, maar de winnaar van het duel zou de poulefase afsluiten als nummer 2. Die positie geeft mogelijk een iets makkelijkere tegenstander bij de loting voor de kwartfinales.

Zonder de geblesseerde Emma Meesseman en met Wout van Aert als supporter in de tribune maakten de Belgian Cats een halfuur lang een uitstekende beurt tegen het sterke China, dat op dit WK na de VS misschien al wel de sterkste indruk gemaakt had.

België deed het in verdediging, ondanks een verschil in lengte, prima tegen de grotere Chinese vrouwen en teerde in aanval op het collectief. Met Linskens en Vanloo als voornaamste schutters was de kloof bij de rust (35-28) nog speelbaar.

In een sterk 3e quarter leek er zelfs even meer in te zitten voor de Cats. Dankzij Lisowa naderde België tot op 4 punten, maar een Chinees tussensprintje deed de Belgische vrouwen pijn.

Nadat de Chinezen ook in het 4e quarter snel uit de startblokken schoten, hadden de Belgen begrepen dat er geen stunt meer zou inzitten. Bondscoach Demory haalde zijn basisspeelsters naar de kant met het oog op de kwartfinales en in het slot walste China nog naar een overdreven verschil van 26 punten: 81-55.

De Belgian Cats sluiten zo de poulefase af als nummer 3 in hun groep en nemen het in de kwartfinales op tegen de nummer 1 of 2 van de andere poule. Wie dat wordt, weten we later vandaag.