Belgian Cats sneuvelen in kwartfinales van WK na verlies tegen oppermachtig Australië

Vorig jaar zorgden de Belgian Cats nog voor een stunt op de Olympische Spelen door Australië, de huidige nummer 3 van de wereld, te verslaan. Dat het donderdag in de kwartfinales een stuk lastiger zou worden, lag binnen de lijn van de verwachtingen.



Australië is het gastland van het WK en bovendien miste België opnieuw sterspeelster Emma Meesseman, die in de groepsfase een kuitblessure opgelopen had. Zij moest haar team noodgedwongen steunen vanaf de bank.

Het gemis van Meesseman liet zich vooral voelen in de rebound. Zonder de lengte van Meesseman kwam België duidelijk centimeters tekort onder de ring, waardoor Australië de borden compleet kon domineren. Het riante verschil in rebounds was veelzeggend: 23 voor België en liefst 48 voor de Opals.

Omdat het ook defensief niet helemaal goed zat bij de Belgian Cats kon Australië de match nog voor de rust helemaal naar zijn hand zetten: 37-52. In de 2e helft zocht bondscoach Demory naar oplossingen, maar de thuisploeg had telkens een antwoord klaar en stoomde naar een maximale voorsprong van 24 punten.

In het slotkwart vierde Australië de teugels en konden de Belgian Cats de schade nog ietwat beperken: 69-86. Vier jaar geleden haalden de Belgische vrouwen bij hun WK-debuut nog de halve finales. Dat zat er op dit toernooi nooit echt in, zeker niet na de blessure van Meesseman.

Het volgende grote doel van de Cats is het EK, dat volgende zomer gespeeld wordt. De kwalificaties voor dat toernooi hervatten eind november, wanneer België voor eigen volk tegen Noord-Macedonië en Bosnië speelt.